(dpa) - Mindestens drei Palästinenser sind bei Unruhen wegen der Jerusalem-Krise im Heiligen Land getötet worden. Ein Mann erlitt bei Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten in Ost-Jerusalem eine Schussverletzung in der Brust, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah am Freitag mit. Zuvor waren zwei Palästinenser bei Unruhen am Rande des Gazastreifens durch Kopfschüsse getötet worden, wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte.

Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, dass rund 3500 Palästinenser am Rande des Küstengebietes Brandflaschen und Steine auf Soldaten geworfen sowie brennende Reifen gerollt hätten. Soldaten hätten gezielt auf Anführer geschossen. Im Westjordanland hätte es Konfrontationen mit rund 2500 Palästinensern gegeben.