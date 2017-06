(tom) - Die französische Europapolitikerin Simone Veil ist tot. Das melden verschiedene französische Medien.



Die Shoah-Überlebende Veil war ab 1974 französische Gesundheitsministerin. In dieser Funktion machte sie sich für eine Modernisierung der Gesetzeslage in Sachen Abtreibung stark, eine Initiative, die in der "loi Veil" genannten Gesetzesänderung mündete.



Von 1979 bis 1982 war sie als erste Frau Präsidentin des Europäischen Parlaments.