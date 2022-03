„Ich sage meinem Sohn, dass das wie ein Spiel ist“

Kateryna Laskari verließ ihre Heimatstadt Kiew zwei Tage, nachdem die russischen Streitkräfte die Ukraine angegriffen und mit der Bombardierung ihrer Hauptstadt begonnen hatten.

„Wenn ich schlafen kann, träume ich, dass nichts davon passiert“ Maria Avdeeva aus Charkiw, Ukraine, zeigt uns ihre zerstörte Stadt durch ihr Smartphone. Sie träumt davon, die Zeit zurückzudrehen.

Sie fand Zuflucht in einem kleinen Dorf, 50 Kilometer entfernt, wo ihre Familie ein Haus besitzt. Sie blieb dort mit ihrem dreijährigen Sohn, ihrer zweijährigen Nichte, ihrer schwangeren Schwester, die in zwei Wochen entbinden wird, und ihren Eltern.

„Jetzt fühlt es sich etwas sicherer an als in Kiew, aber wir hören jeden Tag die Bomben und die Sprengung der Brücken durch das Militär. Der Krieg ist also immer noch zu nah an unserer Familie“, sagte Laskari in einem Zoom-Videoanruf mit Reuters.

"Wir haben Papa in Kiew zurückgelassen" Frauen und Kinder ließen ihre Ehemänner und Väter zurück, nachdem die ukrainischen Behörden sie aufgefordert hatten, zu bleiben.

Die ukrainische Frau hat sich noch nicht entschieden, ihr Land zu verlassen - anders als mindestens 1,7 Millionen Menschen, die in Ländern der Europäischen Union Zuflucht suchen.

