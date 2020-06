Adama Traoré starb unter ähnlichen Umständen wie George Floyd in den USA. Der schon vier Jahre alte Fall brachte am Dienstag in Paris 20.000 Menschen auf die Straße.

International 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

„Ich kann nicht atmen“ auch in Frankreich

Adama Traoré starb unter ähnlichen Umständen wie George Floyd in den USA. Der schon vier Jahre alte Fall brachte am Dienstag in Paris 20.000 Menschen auf die Straße.

Von LW-Korrespondentin Christine Longin (Paris) „Ich kann nicht atmen“ ...