"Ich habe meiner Tante verziehen, dass sie mich verstümmelt hat"

Zum internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung hat LW-Korrespondent Philipp Hedemann in Gambia mit einem Opfer gesprochen - und mit der Beschneiderin.

Von LW-Korrespondent Philipp Hedemann



Es ist fünf Uhr morgens, als Kaddy geweckt und aus ihrem Dorf im westafrikanischen Gambia in einen Wald geführt wird. Nach einer Weile kommt sie an einen großen Baum. Darunter sitzen vier Frauen. In einer erkennt die Fünfjährige ihre Großtante Mariama. Die alte Frau ist eine berühmte Beschneiderin, die schon ungezählten Mädchen die Klitoris abgeschnitten hat. Kaddy wird ihr nächstes Opfer.

Am internationalen Tag gegen weibliche Genitalverstümmelung, der am Donnerstag begangen wird, erheben Kaddy und Frauen in aller Welt ihre Stimme gegen die Tradition, der nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit rund 200 Millionen heute lebenden Frauen zum Opfer gefallen sind ...