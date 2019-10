Der EU-Kommissionspräsident und die britische Presse: Das wird keine Liebesbeziehung mehr. Das zeigte sich auch am Donnerstag beim EU-Gipfel.

"I'm speaking": Juncker weist Journalisten zurecht

Der EU-Kommissionspräsident und die britische Presse: Das wird keine Liebesbeziehung mehr. Das zeigte sich auch am Donnerstag beim EU-Gipfel.

(jt)- "Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Sendepause", lautet eine bekannte Redewendung. Das Sprichwort gilt offenbar auch für den EU-Kommissionschef. Britische Journalisten, die mitunter gierig um jeden Wortkrümel betteln, machen Jean-Claude Juncker schon seit vielen Jahren das Leben schwer.

Augen zu und durch: Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Brexit-Chefverhandler Michel Barnier bewegen sich durch die "Journalistenkurve" vor dem EU-Ratsgebäude in Brüssel. Foto: AFP/Kenzo Tribouillard

Vor Beginn des Treffens der EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel geriet Juncker wie üblich in eine Kakofonie aus Reporterfragen. Während der Luxemburger Politveteran in die Mikrofone sprach, unterbrach ihn ein anderer Journalist. Wütend schnaubte Juncker "I'm speaking!" zurück – nur um sich gleich danach für seinen kleinen Wutausbruch zu entschuldigen. "Sorry, was haben Sie gesagt?"

Auf Twitter wurde das Video mit Junckers Zurechtweisung dutzendfach geteilt. Ein User schrieb: "Ich kann es ihm nicht verübeln, dass er den sehr unhöflichen Journalisten zum Schweigen gebracht hat."

"I AM SPEAKING!"



Watch Juncker snap when interrupted as reporters were asking whether he would rule out a Brexit extension. #BrexitDeal pic.twitter.com/whFt52KCHc — Bloomberg TicToc (@tictoc) October 18, 2019

Bereits davor hatte Juncker Vertreter der Presse zurechtgewiesen. Gegen Ende einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem britischen Regierungschef Boris Johnson wollte der EU-Kommissionspräsident noch einen Satz loswerden. Einige Reporter versuchten allerdings, sich frühzeitig aus dem Staub zu machen. "Hey! Hey! Hey!", rief Juncker und wirkte dabei wie ein Bademeister im Freibad, der ungehorsame Kinder vom Springen vom Beckenrand abhalten will.

Pultnachbar Johnson nahm die Sache mit Humor und erklärte: "Jean-Claude is the boss here."

'Jean-Claude's the boss here'@BorisJohnson ends a press conference before @JunckerEU shouts reporters back into the room to tell them he is 'sad' about Brexit, and 'have a good time' https://t.co/iz2j02WQEz pic.twitter.com/tCorfrdpkI — ITV News (@itvnews) October 17, 2019

