Die Wahlniederlage von Erdogans AKP in Istanbul ist nur ein Beleg für die zunehmende Selbstüberschätzung des türkischen Staatspräsidenten.

Obwohl Erdogan im Vorfeld der Wahlwiederholung tief in die politische Trickkiste gegriffen hat, um die knappe Niederlage „seiner“ AKP beim ersten Urnengang in Istanbul nun beim zweiten Mal in einen Sieg umzumünzen, ist das Ergebnis eindeutig ...