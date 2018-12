Wieder protestieren die „gelben Westen“ in Paris - doch dieses Mal greift die Polizei von Anfang an hart durch. Bilder wie vor einer Woche soll es nicht wieder geben. Noch bevor die Demonstrationen sich richtig versammelt haben, nimmt die Polizei Hunderte fest.

International 7 3 Min.

Hunderte Festnahmen bei „Gelbwesten“-Protest in Paris

Wieder protestieren die „gelben Westen“ in Paris - doch dieses Mal greift die Polizei von Anfang an hart durch. Bilder wie vor einer Woche soll es nicht wieder geben. Noch bevor die Demonstrationen sich richtig versammelt haben, nimmt die Polizei Hunderte fest.

(dpa) - Schon zu Beginn der „Gelbwesten“-Demonstration hat die französische Polizei am Samstag hart durchgegriffen, um Ausschreitungen in Paris wie in den Vorwochen zu verhindern, trotzdem spitzte sich die Lage am Nachmittag zu. Es seien 481 Personen festgenommen worden, 211 seien in Polizeigewahrsam, sagte Frankreichs Premierminister Édouard Philippe bei einem ersten Bericht zur Lage nach einem Treffen mit dem Innenminister Christophe Castaner und Sicherheitskräften. Es sei ein „außergewöhnliches“ Sicherheitskonzept in Kraft, um friedliche Demonstranten von Randalierern zu trennen. Die Polizei korrigierte die Zahlen am Samstagnachmittag nach oben: Von 600 Festnahmen und rund 500 Menschen in Polizeigewahrsam ist die Rede. Auch Tränengas und Wasserwerfer seien zum Einsatz gekommen.



„Gelbwesten“ versammeln sich in Paris - großes Polizeiaufgebot Mehrere Hundert Demonstranten in gelben Westen haben sich am Samstagmorgen auf der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées versammelt. In der gesamten Stadt waren zahlreiche „Gelbwesten“ unterwegs.

Mehrere Tausend in gelbe Westen gekleidete Demonstranten hatten sich am Vormittag in ganz Paris versammelt. Auch im Umfeld der Pariser Prachtstraße Champs-Élysées wurde wieder demonstriert. Vor allem auf und rund um den berühmten Boulevard war es an den vergangenen zwei Wochenenden zu heftigen Ausschreitungen gekommen.

In der Hauptstadt waren am Samstag nach früheren Angaben des Premiers 8.000 Polizisten und andere Ordnungskräfte im Einsatz. Die Polizei kontrollierte Taschen und Rucksäcke von Passanten und war mit Pferdestaffeln unterwegs. Auch gepanzerte Fahrzeuge wurden in Stellung gebracht.

7 AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP

Der Innenminister habe die Sicherheitskräfte angewiesen, nach den Krawallen der Vorwoche ihre Strategie anzupassen, sagte eine Sprecherin der Polizei im Sender France Inter. „Die Idee für uns ist wirklich, die friedlichen Demonstranten (...) von anderen, möglicherweise feindseligeren Demonstranten, Plünderern und Randalierern zu trennen.“

Metrostationen im Zentrum der Hauptstadt blieben geschlossen - die Bahnen hielten an mehreren Stationen nicht an, sondern fuhren einfach durch. Etliche Geschäfte im Zentrum der Stadt waren nicht geöffnet, viele von ihnen hatten ihre Schaufenster verbarrikadiert.

Auch viele Sehenswürdigkeiten in Paris waren nicht geöffnet, darunter zahlreiche Museen und das Wahrzeichen der Stadt, der Eiffelturm. Am Morgen war es dort menschenleer - Touristen standen dort nicht wie üblich Schlange.

Am vergangenen Wochenende war es bei Protesten der „Gelben Westen“ in Paris zu gewalttätigen Krawallen und mehreren Hundert Festnahmen gekommen. Die Protestbewegung fordert unter anderem Steuersenkungen. Ihre Wut richtet sich aber auch gegen Präsident Emmanuel Macron und dessen Reformpolitik.

Mehrere Hundert Demonstranten in den Niederlanden

In den Niederlanden protestierten mehrere Hundert Menschen in gelben Westen gegen die aus ihrer Sicht wachsende Kluft zwischen Arm und Reich. Neben dem Rücktritt der Regierung des rechtsliberalen Ministerpräsidenten Mark Rutte forderten Teilnehmer den Austritt aus der EU, ein niedrigeres Rentenalter sowie die Aufhebung von Umweltschutzmaßnahmen, wie die Amsterdamer Zeitung „Het Parool“ berichtete.

Le trio infernal La France s'attend à un nouvel embrasement, et à la fois les manifestants, le gouvernement et les médias jettent de l'huile sur le feu.

„Es muss gerechter zugehen“, lautete eine Forderung von rund 200 Demonstranten in der Hafenstadt Rotterdam. Dort riefen die Organisatoren nach Angaben der niederländischen Nachrichtenagentur ANP die Teilnehmer auf, Ruhe zu bewahren und „einen schönen Tag“ zu verbringen. In Den Haag hatten Polizisten als Vorsichtsmaßnahme den Regierungssitz abgeriegelt. Demonstrationen waren auch in Maastricht, Eindhoven und Groningen angekündigt worden.

Ministerpräsident Rutte hatte am Vortag Verständnis für die Demonstranten geäußert. Sie wollten Unmut über Probleme wie die Migration und einen sinkenden Lebensstandard der Mittelschicht zum Ausdruck bringen. „Wir haben alle eine Gelbe Weste an“, sagte Rutte laut ANP. Die Regierung sei bereit zum Dialog. Mit Ausschreitungen wie in Frankreich rechne er nicht. Das sei „nicht die niederländische Art“.

Rund 100 Festnahmen in Brüssel

In Brüssel hat die Polizei bei den „Gelbwesten“-Demonstrationen etwa 100 Menschen festgenommen. Das teilte die Polizeisprecherin Ilse Van De Keere der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag mit. Vor allem im Europaviertel kam es zu Zusammenstößen von Protestierenden mit der Polizei.

Rund 500 Demonstranten seien bis vor die EU-Gebäude in der Innenstadt gezogen, die von der Polizei abgeriegelt worden seien, berichtete die Nachrichtenagentur Belga. Einem kleinen Teil der Gruppe sei es gelungen, die Barrikade zu durchbrechen. Dabei seien Flaschen und ein Wegweiser auf Polizisten geworfen worden. Diese hätten mit Tränengas reagiert.

Zeitgleich besetzten mehrere Hundert „Gelbwesten“ einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt im Brüsseler Europaviertel. Die Polizei ging mit Wasserwerfern gegen die Straßenbesetzer vor.