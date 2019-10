Mehrere Hundert Menschen haben in Frankreich an einer Demonstration gegen eine geplante Reform des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung teilgenommen.

Hunderte demonstrieren gegen Gesetzesreform in Paris

(dpa) - Mehrere Hundert Menschen haben Medienberichten zufolge in Frankreich an einer Demonstration gegen eine geplante Reform des Gesetzes zur künstlichen Befruchtung teilgenommen. Die Demonstranten des Bündnisses „La Manif pour tous“ versammelten sich am Sonntag am Jardin du Luxembourg in der Nähe des französischem Senats, wie der Fernsehsender BFMTV berichtete. Eine offizielle Teilnehmerzahl lag zunächst nicht vor.

Das Bündnis demonstriert gegen eine Gesetzesnovelle, durch die auch lesbischen Paaren und unverheirateten Frauen eine künstliche Befruchtung in Frankreich erlaubt werden würde.

Das Bündnis argumentiert, eine solche Regelung würde die Kinder nicht nur des Vaters, sondern der gesamten väterlichen Familie berauben. Es sei noch nicht zu spät, die Gesetzesreform zu stoppen, sagte Ludovine de la Rochère, Präsidentin des Bündnisses „La Manif pour tous“, BFMTV am Sonntag. Das Bündnis setze sich für die Generation von morgen ein, so de la Rochère. An „La Manif pour tous“ beteiligten sich rund 20 verschiedene Organisationen. Sie stammen zum großen Teil aus dem konservativen Spektrum.

Die französische Nationalversammlung hatte Ende September den entsprechenden Artikel gebilligt, der Teil eines neuen Bioethikgesetzes werden soll. Bisher ist die künstliche Befruchtung nur heterosexuellen Paaren erlaubt, die keine Kinder zeugen können. Sie müssen verheiratet sein oder mindestens zwei Jahre zusammenleben. Gesundheitsministerin Agnès Buzyn strebt der Nachrichtenagentur AFP zufolge eine endgültige Umsetzung des Gesetzes bis zum kommenden Sommer an.