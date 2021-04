Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche fast so groß wie ein Fußballfeld aus. Auch das Militär unterstützte die Feuerwehren.

Hubschrauber kämpfen gegen Großbrand in St. Petersburg

(dpa) - Die Feuerwehr in St. Petersburg in Russland hat über Stunden gegen einen riesigen Brand in einem historischen Fabrikgebäude gekämpft. Mindestens ein Feuerwehrmann sei dabei am Montag ums Leben kommen, zwei seiner Kollegen seien mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Behörden mit. Die Flammen breiteten sich demnach auf einer Fläche fast so groß wie ein Fußballfeld aus. Mehrere Hubschrauber löschten aus der Luft. Auch das Militär unterstützte dabei. Große Teile des Daches stürzten den Angaben zufolge ein. Mehr als 300 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Die Löscharbeiten dauerten am Abend zunächst an. Weil das Feuer auf andere Gebäude überzugreifen drohte, wurde ein Hotel evakuiert. Auf Bildern war zu sehen, wie dichte Rauchwolken über St. Petersburg zogen. Die Ursache für den Großbrand war zunächst unklar.