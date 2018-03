House of Chaos

Auf Trumps Abschussliste stehen die letzten „Erwachsenen“. Nie zuvor in der Geschichte drehte es sich so schnell wie bei diesem US-Präsidenten.

Der Rausschmiss von Außenminister Rex Tillerson markiert den bisherigen Höhepunkt des Personalkarussells Donald Trumps. Nie zuvor in der Geschichte drehte es sich so schnell wie bei diesem US-Präsidenten.

Von LW-Korrespondent Thomas Spang (Washington)



In „The Apprentice“ sprach Trump die drei Worte stets persönlich aus. Mit einem „You are fired“ schickte er Teilnehmer seiner Reality-TV-Show eiskalt nach Hause. Als Präsident im Weißen Haus reichte es bei seinem Außenminister Rex Tillerson nach 14 Monaten im Amt nicht einmal für ein Telefonat. Der vorzeitig aus Afrika zurückgekehrte Chefdiplomat erfuhr von seiner Entlassung via Twitter.

Weil Tillersons persönlicher Referent Steve Goldstein die Öffentlichkeit über die rauen Methoden Trumps informierte, war er seinen Job kurz darauf auch los ...