Hotelgäste auf Teneriffa aus Quarantäne entlassen

Sarah CAMES In der Nacht auf Dienstag ging die zweiwöchige Corona-Quarantäne im Hotel H10 Costa Adeje Palace im Südwesten von Teneriffa zu Ende. Unter den Gästen befanden sich vier Luxemburger, insgesamt saßen 14 Reisende von LuxairTours fest.

Rund lang zwei Wochen konnten die über 700 Hotelgäste des Hotel H10 Costa Adeje Palace auf der Kanaren-Insel Teneriffa das Hotelgelände nicht verlassen. Der Grund: Am 24. Februar wurde gemeldet, dass einer der Gäste - ein Reisender aus Italien - an dem Corona-Virus erkrankt sei. Später wurde auch seine Frau positiv getestet. Insgesamt erkrankten während der Quarantänezeit sechs Touristen an der Krankheit, die meisten davon waren Teil einer italienischen Reisegruppe.

Unter den Urlaubern, die ihren Aufenthalt auf der sonnigen Insel unfreiwillig verlängern mussten, waren auch vier Luxemburger. 14 der Hotelgäste waren über den luxemburgischen Reiseanbieter LuxairTours in dem Hotel.

05.03.2020, Spanien, Teneriffa: Ein Flugzeug mit Gästen, die das Hotel H10 Costa Adeje Palace nach einer Quarantäne vorzeitig verlassen durften, startet vom Flughafen. Foto: Tony Cuadrado/BELGA/dpa

Nun ist die zweiwöchige Quarantänemaßnahme für alle Gäste beendet: Sie dürfen nach Hause zurückkehren. Verschiedene Länder, wie beispielsweise Großbritannien, Finnland und Österreich, konnten ihre Staatsangehörigen schon vor Ablauf der zweiwöchigen Quarantäne ausfliegen lassen - unter der Bedingung, dass die Rückkehrer in ihren Heimatländern medizinisch überwacht würden.

Auch die Reisenden von LuxairTours und die vier luxemburgischen Staatsangehörigen konnten das Hotel bereits vorzeitig verlassen: Am Samstag kamen die zwei verbleibenden Luxemburger und vier weitere LuxairTours-Urlauber aus Teneriffa zurück. Der Großteil der verbleibenden Gäste, die in der Nacht auf Dienstag entlassen wurden, waren Deutsche.