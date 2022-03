Bei einer Massenkarambolage im Schneegestöber mit mehr als 50 Autos gab es in Pennsylvania mindestens drei Tote und rund 20 Verletzte.

Pennsylvania

Horrorcrash auf verschneiter US-Autobahn

(dpa) – Im Schneegestöber hat sich auf einer Autobahn im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Massenkarambolage mit mehreren Toten ereignet. Zu den Opferzahlen gab es zunächst abweichende Angaben. Mehrere Medien berichteten am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf den zuständigen Gerichtsmediziner von mindestens drei Toten, die Lokalzeitung „Scranton Times-Tribune“ hingegen von fünf. Rund 20 Verletzte seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte ein Notfallkoordinator dem Sender CNN mit. Einsatzkräfte suchten Medienberichten zufolge nach möglichen weiteren Opfern in den Fahrzeugen.

Auf der Interstate 81 rasten demnach 40 bis 50 Fahrzeuge am Montagvormittag bei Schneefall und dichtem Nebel im Bezirk Schuylkill ineinander. Mehrere Fahrzeuge seien in Brand geraten. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Lkw bei schlechter Sicht mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Lastwagen prallt. Andere Bilder zeigen zahlreiche Autos und Lastwagen, die ineinander verkeilt oder von der Autobahn abgekommen sind. Alle Fahrspuren der Autobahn in der Nähe des Unfalls waren zeitweise gesperrt.

