Hongkong: Leben auf 3,7 Quadratmetern

Den teuersten Wohnraum der Welt findet man in Hongkong. Obwohl man diese Wohnungen, welche oft nicht größer als ein Parkplatz sind, auf keinen Fall als Wohnraum, geschweige denn als Zuhause bezeichnen kann.

Hongkong hat mit mehr als sieben Millionen Einwohnern die viertgrößte Bevölkerungsdichte der Welt. Die Wohnungsnot zwingt die Menschen dazu wie in einer Streichholzschachtel zu leben. Essen, schlafen, abwaschen, zur Toilette gehen, fernsehen und lernen, auf engstem Raum.

Von LW-Korrespondent Daniel Kestenholz (Bangkok)

Hongkong: In europäischen Städten beklagt man sich zunehmend über Dichtestress und Lebenskosten. Willkommen in Hongkong, einem der am dichtesten besiedelten Gebiete der Welt. Dort annoncierte ein Vermieter jetzt "Appartements" mit ausklappbarer Schlafcouch, Toilette und Waschschüssel. Mietkosten: knapp 400 US-Dollar im Monat. Für ganze 3,7 Quadratmeter.

Erschwingliche Wohnfläche schrumpft weiter in der Stadt der Millionäre ...