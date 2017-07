Von Felix Lee (Peking)

Lim Tai kommt verschwitzt ins Café geeilt. Sein luftiges T-Shirt ist nass. Schweißperlen tropfen ihm von der Stirn. Trotzdem zieht er sich sofort eine Jacke über. „Die Klimaanlage“, sagt er. Sie werde hier in der Innenstadt immer besonders kalt aufgedreht. Draußen herrschen schwül-heiße 35 Grad. In den Restaurants und Einkaufszentren sind es kalte 17. „Die Eiseskälte der Innenstadt. Sie ist berüchtigt“, sagt er und bestellt ein Heißgetränk. “

Nach 156 Jahren britischer Kolonialherrschaft holt Gouverneur Chris Patten (r.) den Union Jack zum letzten Mal ein.

Damit ist er auch schon beim Thema. Er komme kaum noch in die Innenstadtviertel von Hongkong, der vorgelagerten Insel auf dem sich auf aufgeschüttetem Land ein glitzernder Bankturm neben dem anderen reiht. Dazwischen jede Menge überklimatisierte Fünfsterne-Hotels, Restaurants und Luxusgeschäfte. Und auch in den Stadtteilen von Kowloon, der Halbinsel auf der gegenüberliegenden Hafenseite, gehe er nur noch selten aus. Dabei ist er in Kowloon geboren. Am Alter liege das ganz sicher nicht er, sagt. Ihm sei die Innenstadt „zu steril, kalt und teuer“.



Flaggenwechsel



Lim Tai ist Lehrer. Mitte der neunziger Jahre war er mit seinen Eltern in die New Territories gezogen, dem bergigen Hinterland der chinesischen Sonderverwaltungszone. In Wohnsilos – die Hongkonger noch unter britischer Verwaltung en masse hochgezogen hatte, in weiser Voraussicht auf den absehbaren Zuzug von Festlandchinesen. Nun haben reiche Festlandchinesen mit ihren Immobilienkäufen die Preise in der Innenstadt in astronomische Höhen getrieben. Hongkonger wie Lim wohnen am Rande der Sonderverwaltungszone – bei seinen Eltern. Eine eigene Wohnung könne er und seine Freundin sich auch dort nicht leisten. „Ich bewohne das gleiche sechs Quadratmeter Kinderzimmer wie vor 20 Jahren.“

Die rote Flagge der Volksrepublik wird bei der "Handover"-Zeremonie gehisst.

Hongkong, am 1. Juli 1997. Nach über 150 Jahren britischer Herrschaft wird die Kronkolonie mit dem Flaggenwechsel zur chinesischen Sonderverwaltungszone. Nach dem Prinzip „Ein Land, zwei Systeme“ garantiert Chinas Führung Hongkong 50 Jahre Rechte, die es in der Volksrepublik nicht gibt, darunter Meinungsfreiheit, eine unabhängige Justiz – und die Aussicht auf freie Wahlen.



Xi Jinping zu Gast



Das ist mittlerweile 20 Jahre her. Am Samstag wird die Übergabe gefeiert. Chinas Staatschef Xi Jinping wird an diesem Wochenende das erste Mal in seiner Amtszeit Hongkong einen Besuch abstatten. Rote Kommunistenfahnen schmücken die Hongkonger Prachtstraßen. Doch vielen Hongkongern ist nicht zum Feiern zumute. Sie klagen über astronomische Mieten und überteuerte Geschäfte, die nur ausgerichtet sind auf reiche Festlandchinesen, die an Wochenenden zu Zehntausenden nach Hongkong strömen. Alteingesessene Lokale und Lebensmittelgeschäfte sind ersetzt durch Uhrengeschäfte und Edelboutiquen.



Am 28. September 2014 begann vor dem Hongkonger Parlament die friedliche Besetzung des Finanzzentrums von Hongkong. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein.

Doch während die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten am Samstag auf Hochtouren laufen, haben auch die Proteste begonnen. Demokratie-Aktivisten um den Studentenführer Joshua Wong verhüllten zu Beginn der Woche mit einer schwarzen Fahne eine Statue, die Hongkongs Rückgabe an die Volksrepublik symbolisiert. „Lüge“, skandieren die Demonstranten. „Ein Land, zwei Systeme“ habe es nie gegeben. Kurze Zeit später werden sie auch schon abgeführt.



Hongkong wird unterwandert



Es sind Szenen wie diese, die Lim verärgern. Meinungsfreiheit werde kaum mehr zugelassen, klagt er. Die einst freien Hongkonger Zeitungen seien immer mehr „gleichgeschaltet“. „Viele Probleme hat die Hongkonger Regierung zu verantworten“, sagt er. „Doch wir wissen alle. Gedeckt wird sie von der Zentralregierung in Peking.“ Und sie setze alles daran, Hongkong zu unterwandern und unter ihre Kontrolle zu bringen.



Zehntausende protestierten im Herbst 2015 monatelang gegen die Hongkonger Führung und forderten die ihnen zugesagten freien und direkten Wahlen. China blieb stur. Nachdem die Polizei an einem Protestabend die Straßenblockaden mit Wasserwerfern und Pfefferspray räumen wollte, spannten die Aktivisten Schirme auf. Fortan nannten sie sich Regenschirm-Bewegung.

„Ein Land, zwei Systeme“ – diesen Grundsatz hatte Großbritannien damals mit der chinesischen Führung unter dem damaligen Reformer Deng Xiaoping ausgehandelt. Bis 2047 sollten die sieben Millionen Hongkonger ihre eigenen Institutionen behalten, ihre eigene Währung, ein autonomes Zoll- und Steuergebiet. „Nur die Fahne und der Regierungschef würden ausgetauscht“, versicherte Deng damals. Alles andere bliebe beim alten.



Sorgen um die Zukunft



„Wenn ich gewusst hätte, wie es tatsächlich kommen wird, hätte ich das Amt nie angenommen“, sagt Anson Chan heute. Die 77-Jährige sitzt in einem kleinen Büro nicht weit vom Victoria Park, wo seit 20 Jahren jedes Jahr am 1. Juli, dem Jahrestag der Übergabe, protestiert wird. Sie war damals als Verwaltungschefin Hongkongs Nummer zwei, hatte unter dem letzten britischen Gouverneur Chris Patten gedient und blieb weitere vier Jahre unter chinesischer Regie. Sie galt als Garantin dafür, dass Hongkong so bleibt wie es war.



Chinas Präsident Xi Jinping und seine Frau Peng Liyuan bei einer feier zum 20. Jahrestag in Hongkong.

Anfangs habe sie die Einmischungsversuche des Pekinger Verbindungsbüros in Hongkong nur graduell mitbekommen. Doch schon unter ihren Nachfolgern wurde die Einflussnahme immer offensichtlicher. Heute gebe das Verbindungsbüro unverhohlen vor, wer welche Spitzenposten bekleiden darf und was die Medien zu berichten haben. „Wenn bereits 20 Jahre nach der Übergabe unser System erodiert, was wird dann erst bis 2047 passiert sein“, sagt Chan.

Einziger Ausweg Auswandern



Viele Hongkonger haben die Stadt verlassen. So auch Lims Tanten und Onkels. Sie seien schon vor der Übergabe nach Kanada ausgewandert. Lims Vater wiegelte damals ab. Er hatte gerade auf dem chinesischen Festland Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Jeden Morgen fuhr er mit einem LKW Kleidung und Kleinelektronik aus Hongkonger Produktion nach Shenzhen, der damals noch recht jungen Stadt auf der anderen Seite der Grenze.

Dieses Geschäft währte nur kurz. Viele Hongkonger Unternehmer verlagerten ihre Fabriken nach drüben. Die täglichen Fahrten seines Vater wurden weniger – und blieben schließlich ganz aus. Eine Auswanderung war nur noch mit viel Geld möglich. Das hatte Lims Vater aber nicht.

Und nun? Ganz hat Lim die Hoffnung nicht aufgegeben. Auf Dauer kann niemand gegen das eigene Volk regieren, sagt er. Am Samstag geht er demonstrieren.