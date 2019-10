Die 95-jährige Inge Berger überlebte den Holocaust im KZ Theresienstadt. Der Anschlag auf die Synagoge in Halle hat sie am höchsten jüdischen Feiertag in ihrer neuen Heimat New York schwer erschüttert.

Holocaust-Überlebende Inge Berger: Halle-Anschlag hat mich erschüttert

Von LW-Korrespondent Philipp Hedemann (New York)

Viele Stunden hatte Inge Berger in der Synagoge gebetet und der Toten des Holocaust und ihres verstorbenen Mannes gedacht ...