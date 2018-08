Der Bericht über die menschliche Entwicklung verrät: Afrika geht es nicht gut. Die Staaten vom Schwarzen Kontinent sind auf die hinteren Plätze abonniert. Und doch gibt es ein paar Hoffnungsschimmer.

Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit zwischen den Industrieriesen offenbart, welche Rolle Afrika auf der globalen Wirtschaftsbühne spielt: keine. Zumindest keine Einfluss nehmende Rolle. Reich an Rohstoffen, ist der Schwarze Kontinent dazu verdammt, wie ein Selbstbedienungsladen von gierigen Großkonzernen ausgenommen zu werden – unter wohlwollender Mithilfe derlokalen Politik. Und als Folge von Globalisierung und Industrialisierung darf Afrika die Rolle als Recyclingzentrum für Produkte einnehmen, die in Amerika und Europa ihr Verfallsdatum erreicht haben – mit bedenklichen sozialen und ökologischen Begleiterscheinungen.



Wachstum und Wohlstand bleiben auch 2018 an zu vielen Orten zwischen Khartum und Kapstadt ein unerreichter Traum; stattdessen liest sich der Alltag wie ein Albtraum aus den berüchtigten K-Plagen: Kriege, Krankheiten, Kolonialerbe, Korruption, Klimawandel. Auch deshalb begeben sich täglich Tausende Fluchtwillige auf den ungewissen Weg von Afrika nach Europa.



Unterwegs in eine ungewisse Zukunft: Für viele afrikanische Staaten bleibt ein weiter Weg hin zu politischer und wirtschaftlicher Stabilität zurückzulegen. Foto: LW-Archiv

Bei einer derart düsteren Darstellung fallen die Lichtblicke, die es auf dem Schwarzen Kontinent gibt, fast nicht auf. Dabei offenbaren Länder wie Marokko oder Ruanda, Äthiopien oder Botswana, die Kapverden oder Südafrika, dass es eine Alternative zu Armut und Aussichtslosigkeit gibt – ohne, dass die Gabelung zwischen Erfolgsspur und Sackgasse auf Anhieb erkennbar ausgeschildert ist.



Der äthiopische Frühling



Es war eine der guten Nachrichten des Jahres, von denen die Welt dennoch kaum Notiz genommen hat: Im Juli haben Äthiopien und Eritrea Frieden geschlossen. Die Initiative, einen Schlussstrich unter einen Jahrzehnte währenden, mörderischen Grenzkonflikt zu setzen, geht auf Abiy Ahmed zurück. Äthiopiens neuer Premierminister widerlegt das gängige Afrika-Cliché vom macht- und profitgierigen Politiker.



Abiy Ahmed: Äthiopiens neuer Premier widerlegt das Afrika-Cliché vom macht- und profitgierigen Politiker. Foto: AFP

Abiy Ahmed hat seinem Land eine rigorose Demokratiekur verschrieben, mit Meinungsfreiheit, Beschneidung der Macht der Armee und der Freilassung von Oppositionellen. Damit aus dem äthiopischen Frühling mehr als eine saisonale Erscheinung wird, ist der neue starke Mann in Addis Abeba auf ausländische Hilfe angewiesen. Andernfalls wird es ihm nicht gelingen, wirtschaftliche Perspektiven zu schaffen und die Fesseln der Armut zu zerschlagen.

Musterschüler



Negativschlagzeilen und Botswana: Das passt nicht zusammen. Das Land ist Afrikas Musterschüler, seit der Unabhängigkeit 1966 fanden elfmal freie und faire Wahlen statt, die Demokratie ist fest verwurzelt. Dass es den Menschen verhältnismäßig gut geht, liegt an den Diamantenvorkommen. Anders als beispielsweise im Kongo kommt der Abbau dieser wertvollen Ressource allen zugute; zudem hat es Botswana geschafft, die Weiterverarbeitung der Rohdiamanten im Land zu etablieren.

Artenvielfalt als Anziehungskraft: In Botswana hat sich der Tourismus zu einem soliden Standbein entwickelt. Foto: Shutterstock

Die politische Stabilität hat außerdem dazu beigetragen, dass sich die Tourismusbranche zu einem soliden wirtschaftlichen Standbein entwickelt hat. Botswanas nahezu weiße Weste zieren allerdings zwei dunkle Flecken: Die Todesstrafe wird weiter angewandt und homosexuelle Handlungen sind strafbar.



Energieleistung



Seit 25 Jahren sind die Kapverden Partnerland der luxemburgischen Entwicklungszusammenarbeit. Der kleine Inselstaat, der in etwa so viele Einwohner zählt wie Luxemburg, steht vor der Herausforderung, seiner jungen, stetig wachsenden Bevölkerung soziale und wirtschaftliche Perspektiven aufzuzeichnen, ohne dass das Land von irgendwelchen Bodenschätzen profitieren kann. Zumindest können die Menschen von politischer Stabilität profitieren.



Wirtschaftlich wollen sich die Kapverden – auch mit der Unterstützung aus Luxemburg – von den frei verfügbaren Ressourcen Wind und Sonne profitieren: Bis 2050 will man komplett auf erneuerbare Energien umstellen. Luxemburg ist auch maßgeblich an der Entwicklung des Tourismus beteiligt. Mit Geldern und Knowhow aus dem Großherzogtum wird eine Hotelschule betrieben, um Nachwuchs für dieses wichtige wirtschaftliche Standbein auszubilden.



Der Königsweg von "M6"



Dass Marokko von den Umwälzungen, die den Maghreb seit 2010/2011 erschüttert haben, weitgehend verschont geblieben ist, liegt an Mohamed VI., dem heute 55-jährigen König. „M6“ bürgt seit Amtsantritt 1999 für politische und wirtschaftliche Stabilität in seinem Land, das er schrittweise modernisiert. Dabei führte der Arabische Frühling dazu, dass dieser Prozess forciert worden ist. So sichert eine tief greifende Gebietsreform den Regionen mehr Mitsprache und die „Nationalen Initiative für menschliche Entwicklung“ soll Armut und Ausgrenzung entgegen wirken.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Ausbildung und dem Arbeitsmarkt; Marokkos Monarch muss es gelingen, dass die wirtschaftliche Entwicklung mit den beiden wichtigen Standbeinen Tourismus und Erneuerbare Energien mit einer rasanten demografischen Entwicklung Schritt hält.

Hoffnungsträger aus der Hölle



1994 hatte die Hölle auf Erden einen Namen: Ruanda. Eine Million Menschen wurden zwischen April und Juli Opfer eines beispiellosen Völkermordes. Ein Vierteljahrhundert später hat sich das Land mit Wachstumsraten von sechs bis sieben Prozent zu einem Hoffnungsträgern auf dem Schwarzen Kontinent gemausert. Das ist das Verdienst von Paul Kagame, als Ruandas Präsident der Garant für Aufschwung und Stabilität. Unter seiner Regie wurde der Genozid aufgearbeitet, der Versöhnungsprozess zwischen Hutus und Tutsis durchgezogen, ohne den ein gesellschaftliches Miteinander nicht denkbar wäre.



Wirtschaftlich machte Kagame sein Land für ausländische Investitionen attraktiv, unter anderem durch eine geringe Korruption und effiziente Entscheidungsstrukturen, und schaffte es, die absolute Armut, wie in den Millenniumzielen vorgegeben, zu halbieren. Dafür bleibt politisch Luft nach oben; Paul Kagame ist zwar demokratisch gewählt, eine reelle Opposition ist jedoch inexistent und die Verfassung sichert ihm den Präsidentenstuhl bis 2034.

Halb voll - halb leer



Mit seinen beachtlichen Rohstoffreserven, guten Infrastrukturen und einer modernen Finanzbranche hat Südafrika das Niveau eines Schwellenlandes. Zudem profitiert das Land von der Aussöhnung, deren Garant Nelson Mandela nach dem Ende der Apartheid war; unnachahmlich füllte er den Begriff der Regenbogennation mit Leben. Für seine Nachfolger ist Mandelas Erbe Fluch und Segen zugleich, sie haben es nie fertig gebracht, aus dem großen Schatten von Südafrikas Ikone zu treten.

Folglich bleibt eine wichtige Aufgabe ungelöst: den Großteil der schwarzen Bevölkerung aus absoluter Armut zu führen. Für diese Menschen, insbesondere die Jugend, ist das Glas am Kap eher halb leer als halb voll. Nun ruhen die Hoffnungen auf Cyril Ramaphosa, längjähriger Weggefährte von Mandela und 65 Jahre alt.