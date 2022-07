Der Prozess nach dem Einsturz der Morandi-Brücke in Genua hat begonnen. Die Hinterbliebenen schöpfen Hoffnung.

Nach fast vier Jahren

„Hoffnung auf Gerechtigkeit“

(dpa) Mit Tränen in den Augen liegen sich vor dem Gerichtsgebäude in der norditalienischen Stadt Genua Menschen in den Armen. Eine Frau trägt ein schwarzes T-Shirt mit dem Foto eines jungen Mannes darauf. Fast vier Jahre mussten Freunde und Familien auf diesen Tag warten, bis der Prozess um den tödlichen Einsturz der Autobahnbrücke „Ponte Morandi“ beginnen konnte.

Hinterbliebene umarmen sich vor dem Prozessauftakt in Genua. Foto: AFP

„Es ist die letzte Hoffnung auf Gerechtigkeit, die wir haben“, sagte eine Angehörige, die bei dem Unglück am 14. August 2018 mit 43 Toten ihren Partner verlor. Die Bilder des eingebrochenen Brückenabschnitts mit einem Lastwagen, der kurz vor der Kante zum Stehen kam, gingen damals um die Welt. Die Auftaktverhandlung am Vormittag dauerte nicht lange. Weitere Parteien hatten ihre Zulassung als Zivilkläger in dem Verfahren beantragt, und das Gericht hat die zukünftigen Verhandlungen terminiert. Am 12. September geht der Prozess weiter.

Die Morandi-Brücke in Genua nach dem Einsturz am 14. August 2018 (o.) und die neue San-Giorgio-Brücke nach der Einweihung 2020 (u.). Foto: AFP

59 Menschen müssen sich für das Unglück verantworten. Die Anklage will mehr als 170 Zeugen hören. Außerdem sind weit über 300 Zivilkläger zugelassen, und weitere könnten noch folgen.

Prozess könnte Jahre dauern

Beobachter gehen davon aus, dass erste Urteile womöglich erst in zwei Jahren feststehen. Angeklagt sind unter anderem Fachleute und ehemalige Führungskräfte der Firma, die für die Wartungsarbeiten zuständig war, sowie Ex-Mitarbeiter des Infrastruktur-Ministeriums und Behörden-Funktionäre. Ihnen werden etwa mehrfache fahrlässige Tötung, Amtsmissbrauch und Unterlassung vorgeworfen. Zwei Unternehmen - die Wartungsfirma und der Autobahnbetreiber - konnten vor dem Prozess eine Zahlung von rund 30 Millionen Euro aushandeln und befinden sich deshalb nicht unter Anklage.

Ich glaube, alle wünschen sich, Gewissheit über die Wahrheit haben zu können. Anwalt Giovanni Accinni

„Ich glaube, alle wünschen sich, Gewissheit über die Wahrheit haben zu können“, sagte der Anwalt Giovanni Accinni, der einen beschuldigten Ex-Funktionär des Autobahnbetreibers vertritt. „Heute fangen wir an, über Tatsachen zu sprechen, außerhalb eines medienwirksamen, verfälschten und verdrehten Prozesses, der seit Beginn den Grund für den Einsturz nicht beachtete“, erklärte sein Anwaltskollege Guido Carlo Alleva. Er verwies auf den Bericht der Gutachter, wonach die Brücke Baumängel gehabt haben soll.

Video zeigt Einsturz der Morandi-Brücke in Genua Schaurige Bilder aus Italien: Überwachungskameras filmten den Moment, als die Unglücksbrücke in Genua im August 2018 einstürzte. Nun wurden die Aufnahmen publik gemacht.

Nach dem Einsturz 2018 wurden Hunderte Menschen, die unter dem Viadukt wohnten, obdachlos. Als Grund für den Zusammenbruch werden Schäden vermutet, die wegen ausgebliebener oder mangelhafter Wartungsarbeiten nicht entdeckt wurden. An der Stelle wurde später eine neue Brücke über den Bach Polcevera gebaut, die im August 2020 unter dem Namen San-Giorgio-Brücke eingeweiht wurde.

