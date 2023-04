Acht Tonnen medizinischer Hilfsgüter wurden in den von Kämpfen erschütterten Sudan geflogen. Unterdessen plant Großbritannien einen weiteren Evakuierungsflug.

Erste Hilfsgüter eingetroffen

Hoffnung auf erneute Waffenruhe im Sudan

(dpa) - Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat rund acht Tonnen medizinischer Hilfsgüter in den von Kämpfen erschütterten Sudan geflogen. Der erste internationale Hilfstransport der Organisation seit dem Beginn der schweren Gefechte vor zwei Wochen werde helfen, tausende Menschen zu versorgen, die Schussverletzungen erlitten hätten, erklärte das IKRK am Sonntag.

Die Hilfsgüter - darunter Betäubungsmittel, Verbände und chirurgisches Material - seien per Flugzeug aus Jordanien in die Hafenstadt Port Sudan gebracht worden. Eine weitere Maschine mit zusätzlichen Vorräten und Einsatzkräften solle bald folgen, hieß es.



Verlängerung der Waffenruhe möglich

Unterdessen bestand Hoffnung, dass eine dreitägige Waffenruhe der beiden Konfliktparteien, die in der Nacht zum Montag auslaufen sollte, verlängert werden könnte. Die paramilitärische Gruppe Rapid Support Forces (RSF) erklärte am Sonntagnachmittag, aus humanitären Gründen sei man für eine Verlängerung der Waffenruhe um 72 Stunden. Die Streitkräfte äußerten sich zunächst nicht.

Die Waffenruhe hatte am Wochenende zeitweise eine gewisse Normalität in Teile der umkämpften Hauptstadt Khartum zurückgebracht. Augenzeugen berichteten, die Polizei patrouilliere wieder in den Straßen - unter anderem, um Plünderungen zu verhindern. Nur vereinzelt waren demnach Schüsse zu hören. Aus manchen Stadtteilen gab es jedoch auch Berichte sporadischer Gefechte. Die beiden Konfliktparteien warfen sich gegenseitig vor, die Waffenruhe nicht einzuhalten.

In dem nordostafrikanischen Land mit rund 46 Millionen Einwohnern kämpft der De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan mithilfe der Streitkräfte seit dem 15. April gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, der die einflussreichen Paramilitärs RSF anführt. Die beiden Generäle hatten die Führung Sudans durch zwei gemeinsame Militärcoups 2019 und 2021 übernommen.

Nach Angaben des sudanesischen Ärztekomitees sind viele Krankenhäuser infolge der Gefechte nicht mehr funktionstüchtig. Zudem fehle es an Medikamenten, medizinischen Gütern und Blutkonserven. Nach Angaben der Behörden sind den Kämpfen bereits mehr als 500 Menschen zum Opfer gefallen, fast 5000 sind verletzt worden.

Großbritannien plant weitere Evakuierung

Nach dem offiziellen Ende seiner Evakuierungsmission hat Großbritannien doch noch einen weiteren Flug für Menschen aus dem von schweren Kämpfen erschütterten Sudan angekündigt. An diesem Montag solle eine Militärmaschine in der Hafenstadt Port Sudan starten, erklärte das Außenministerium in London am Sonntag. Bisher seien 2.122 Menschen mit 23 Flügen vom Flugplatz Wadi Saeedna nahe der Hauptstadt Khartum ausgeflogen worden. Eigentlich hatte die britische Regierung betont, die Mission sei beendet.

Außenminister James Cleverly kündigte an, die Rettungsbemühungen würden fortgesetzt. „Wir tun alles in unserer Macht Mögliche, um einen langfristigen Waffenstillstand, einen stabilen Übergang zu einer Zivilregierung und ein Ende der Gewalt im Sudan zu erreichen“, sagte Cleverly. Die irische Regierung teilte mit, dass insgesamt 209 Bürgerinnen und Bürger aus dem Sudan evakuiert worden seien.

