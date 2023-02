In New York verhandelt die Staatengemeinschaft über einen Vertrag zur Einrichtung von Schutzzonen in internationalen Gewässern.

International 4 Min.

UN-Konferenz in New York

Hoffen auf stärkeren Schutz der Hohen See

In New York verhandelt die Staatengemeinschaft über einen Vertrag zur Einrichtung von Schutzzonen in internationalen Gewässern.

Von Gerd Braune (Ottawa)

Bis 2030 sollen zur Erhaltung der Artenvielfalt mindestens 30 Prozent der globalen Meeresfläche unter Schutz gestellt werden. Zu erreichen ist das aber nur, wenn nicht nur in nationalen Gewässern nahe der Küste, sondern auch auf Hoher See Schutzzonen geschaffen werden. In New York unternimmt die Staatengemeinschaft einen erneuten Anlauf, sich auf ein „Hochsee-Schutzabkommen“ über Meeresschutz in internationalen Gewässer zu einigen.

Für die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke ist das angestrebte rechtlich verbindliche Abkommen ein wichtiger Teil des weltweiten Meeresschutzes. „Wir brauchen einen globalen Fahrplan für die Einrichtung von Meeresschutzgebieten, vor unseren Küsten genauso wie auf der Hohen See“, hatte die Ministerin Mitte Dezember 2022 auf der Weltnaturkonferenz in Montreal erklärt.

Die Staatengemeinschaft muss zeigen, dass sie es ernst meint. Karoline Schacht, Meeresschutzexpertin beim WWF Deutschland

Dort hatten die 196 teilnehmenden Staaten im Weltnaturabkommen das 30-Prozent-Ziel festgelegt. Da China den Vorsitz der Biodiversitätskonferenz hatte, war in Montreal zunächst Skepsis zu spüren, ob tatsächlich ein nennenswerter Fortschritt erzielt werden könne. Die Vereinbarungen gingen dann nach Einschätzung vieler Beobachter überraschend weit. Die Verhandlungen in New York werden nun zeigen müssen, ob es trotz der geopolitischen Spannungen zwischen den USA, China und Russland und des Kriegs in der Ukraine gelingen kann, ein weiteres Abkommen zum Meeresschutz zu vereinbaren und damit das „Momentum“ von Montreal im Meeresschutz aufrechtzuerhalten.

Vertreterinnen und Vertreter der UN-Mitgliedstaaten sitzen derzeit für zwei Wochen im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York zusammen, um über einen global verbindlichen Vertrag zum Schutz der Hohen See zu verhandeln. Foto: AFP

„Die Staatengemeinschaft muss zeigen, dass sie es ernst meint. Zwei Drittel des Ozeans liegen außerhalb nationaler Gewässer, wir brauchen also das Abkommen zum Schutz der Hohen See, um das Versprechen von Montreal einhalten zu können“, erklärt Karoline Schacht, Meeresschutzexpertin beim WWF Deutschland. Ein verbindliches Abkommen sei Voraussetzung, das Ziel von 30 Prozent bis 2030 überhaupt zu erreichen, meint Thorsten Werner vom Naturschutzbund Deutschland (NABU). Ziel müsse es sein, „ein möglichst detailliertes Regelwerk vorzulegen, welches die Ausweisung von Schutzgebieten auf der Hohen See regelt.“

Bisher nur 1,4 Prozent unter Schutz gestellt

Die Verhandlungen über einen Vertrag zum Schutz internationaler Gewässer hatten im September 2018 begonnen. Im August 2022 war ein Verhandlungsende in greifbarer Nähe, wegen einiger noch nicht geklärter Fragen wurden die Beratungen aber vertagt. Nun werden sie fortgesetzt. Am 3. März soll ein rechtlich verbindlicher „Vertrag über Biodiversität außerhalb nationaler Jurisdiktion“ vorliegen. Der Vertrag wird auf der Grundlage der UN-Seerechtskonvention von 1982 ausgearbeitet.

„Wir haben gesprochen, Ihr habt uns gehört" Die indigenen Völker feiern die Montrealer Vereinbarung zum Artenschutz als Erfolg, da es die Rechte der Ureinwohner und der lokalen Gemeinden anerkennt.

Als Hohe See wird das Meer jenseits der 200-Seemeilen-Zonen der Küstenstaaten – auch „Ausschließliche Wirtschaftszonen“ genannt – bezeichnet. Für die Hohe See bestehen nur wenig Regeln. Regionale Fischereiorganisationen können den Fischfang regulieren, es gibt zudem die Internationale Meeresbodenbehörde ISA, die über Bergbauvorhaben in internationalen Gewässern entscheidet. Zurzeit sind acht bis zehn Prozent der weltweiten Meeresflächen unter Schutz gestellt. Sie liegen aber vor allem in nationalen Gewässern. Auf Hoher See macht die Schutzfläche nur 1,4 Prozent aus. Da mehr als 60 Prozent der Meere internationale Gewässer sind, müssen dort große Schutzzonen eingerichtet werden, um 30 Prozent zu erreichen.

„Große Flächen der Hohen See zu konservieren, ist entscheidend für die Balance des Ökosystems und für den Erhalt einer Vielfalt von Arten, die in diesen Gewässern leben oder durch sie wandern. Viele dieser Arten, zu denen Haie, Thunfisch, Wale und Meeresschildkröten gehören, sind wichtige Akteure der Meeresumwelt“, sagt Nichola Clark von Blue Nature Alliance/Pew Charitable Trusts in Washington. Wie schwierig es ist, internationale Gewässer zu schützen, zeigt sich im Südpolarmeer. Für Ulrich Karlowski, Diplom-Biologe bei der deutschen Stiftung Meeresschutz, ist „das seit Jahren andauernde Geschachere um die Einrichtung dreier neuer Meeresschutzgebiete in der Antarktis, und das wäre dann wirklich ein großer Wurf geworden, ein beredtes Beispiel“ für Probleme beim internationalen Meeresschutz.

NGOs warnen vor „Papierparks“

Besondere Bedeutung kommen den Regeln über die Schaffung von Meeresschutzzonen (sogenannten MPAs) zu. Der Vertrag soll Zuständigkeiten und Verfahren zur Einrichtung vernetzter Schutzgebiete in internationalen Gewässern schaffen. Zu den Fragen gehört, wer die Initiative ergreifen kann, um ein Schutzgebiet zu schaffen. Erwogen wird, dass eine Staatengruppe dies vorschlagen kann und ein wissenschaftliches Gremium, das durch den neuen Vertrag geschaffen wird, nach Konsultationen mit Staaten, Fischereiorganisationen, indigenen Völkern und Wissenschaftlern darüber entscheidet. Auch über Mechanismen, wie der Schutz überprüft wird, wird in New York gesprochen werden. Bevor menschliche Aktivitäten auf Hoher See genehmigt werden, etwa der Fischfang, müssen die potenziellen Auswirkungen bewertet werden.

Luxemburg: 30 Jahre auf Hoher See Am 9. November 1990 installiert das Wirtschaftsministerium ein eigenes Schiffsregister für Ozeanriesen - ein erfolgreiches Projekt, das dennoch der Reform bedarf.

Umweltorganisationen wollen darauf achten, dass der Vertrag nicht zu „Papierparks“ führt, also zu Schutzzonen, die nur auf dem Papier existieren, ohne aber tatsächlich die Natur zu schützen. Da sehen NGOs auch bei der EU noch Handlungsbedarf, um in Schutzzonen naturzerstörende Fischfangpraktiken wie die Grundschleppnetzfischerei zu beenden.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.