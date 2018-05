Höchstes EU-Gericht stärkt Recht auf Familienzusammenführung

Auch in den ersten Monaten dieses Jahres haben wieder viele Menschen vom Balkan in Luxemburg um Asyl gebeten. Auffällig ist auch, dass weiterhin zahlreiche Personen bei der Immigrationsbehörde vorstellig werden, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben. In 68,4 Prozent der Fälle handelt es sich um so genannte Dubliner.