Hochzeiten ohne Gäste, ein Kanzlerkandidaten-Kandidat infiziert: Während der deutsche Alltag sich entschleunigen soll, muss die Politik immer rascher immer mehr Probleme lösen.

International 3 Min.

Höchste Alarmstufe in Deutschland: Das Leben in Zeiten von Corona

Hochzeiten ohne Gäste, ein Kanzlerkandidaten-Kandidat infiziert: Während der deutsche Alltag sich entschleunigen soll, muss die Politik immer rascher immer mehr Probleme lösen.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Zuerst muss die abendliche Party abgesagt werden. Dann das Mittagessen. Vier Tage vor der Trauung schließlich schrumpft das Standesamt die Zeremonie auf Minimalversion: Statt Samstagmittag ist nur noch Freitagnachmittag erlaubt, und zugelassen sind allein das Hochzeitspaar, die Trauzeugen und – der Standesbeamte. Das ist Heiraten in Zeiten von Corona – so man in Deutschland lebt, exakt: in Bayern. In Berlin läuft die Nummer andersherum. In normalen Zeiten wartet man hier erst mal Wochen auf einen Termin, um eine Trauung überhaupt anzumelden – und dann Monate auf die Zeremonie selbst.

Das Virus aber, das ja gerade für politisch verordnete Entschleunigung sorgt, wirkt im Standesamt Tempelhof-Schöneberg ganz gegenteilig: Zwei Spontantrauungen finden dort statt, weil der Chef Termine zwar vergeben, aber nicht mehr garantieren kann – aber will, „dass hier alle mit einem Lächeln rausgehen“.

Eine nette Idee ist das in einer Zeit, in der fast jede Meldung so klingt, als habe Deutschland nichts zu lachen. Am Vormittag setzt das Robert-Koch-Institut (RKI) das Infektionsrisiko für die ganze Republik auf „hoch“. Damit ist die Endstufe erreicht; mehr geht nicht.

Die Zahl der Infizierten hat sich binnen nicht einmal vier Tagen verdoppelt. Das RKI zählt offiziell gemeldete 6.012, die Johns Hopkins Universität in Baltimore, die einen anderen Zähltakt hat, ist bereits bei 7.689. „Große Dynamik“ bescheinigt RKI-Präsident Lothar H. Wieler der Entwicklung. Und obwohl er nur die medizinische meint: Das gilt ebenso für die politische.

Gewohnter Anblick für Millionen Deutsche TV-Zuschauer: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) geben Auskunft über die Corona-Entwicklung. Foto: dpa

In Sachen Alltagsleben ist die Dynamik negativ, sozusagen. Im Regierungsviertel sind immer weniger Menschen auf den Straßen und in den Büros. Ausgerechnet die Bundestagsverwaltung aber ist nicht auf Homeoffice-Betrieb eingestellt; das hat auch mit den hohen IT-Sicherheitsanforderungen zu tun. Weil Anwesenheitspflicht herrscht, steigt das Risiko, dass der Apparat, ohne den das Parlament ja nicht arbeiten kann, sich erst auch ansteckt und im Extremfall sogar ausfallen könnte.

Wie es ist, wenn ganz plötzlich nichts mehr normal funktioniert, erleben Tausende deutsche Urlauber, die überall in der Welt festsitzen und nur noch eines wollen: nach Hause. Am frühen Vormittag verspricht Außenminister Heiko Maaß (SPD): „Wir werden alles dafür tun“, den gestrandeten Reisenden „in den nächsten Tagen eine Rückkehr nach Deutschland zu ermöglichen.“ Es gebe bereits eine Vereinbarung mit Fluggesellschaften.

Ab sofort Zimmerknast. Festsitzende Urlauber auf Mallorca

Konkret kann man zeitgleich seit Tagen auf Mallorca festsitzen, in einem Hotel, das mit Rauswurf wegen Schließung droht, und ohne irgendeine Nachricht vom längst alarmierten Reisekonzern.

Möglicher Kanzlerkandidat Friedrich Merz positiv getestet Der deutsche Politiker Friedrich Merz, einer von drei aussichtsreichen Kandidaten für den Vorsitz der CDU, hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt.

Dann schreibt man irgendwann verzweifelte Nachrichten in die Heimat: „Ab sofort Zimmerknast.“ Und: „Keine Flüge. Keine Informationen. Nichts.“ Da ist es Dienstagnachmittag viertel vor drei. Und die Frist, Spanien zu verlassen, schon seit dem Morgen abgelaufen. Nur eine Viertelstunde zuvor hat Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzender und Kanzlerkandidat der Union werden will, per Twitter bestätigt, was als Gerücht schon kursierte: Ihn hat das Virus erwischt.

„Ich werde bis Ende nächster Woche zu Hause unter #Quarantäne stehen. Zum Glück habe ich nur leichte bis mittlere Symptome, alle Termine sind abgesagt.“ Was das am Ende für ihn bedeutet, ist so wenig gewiss wie der Termin des Wahlparteitags.

Friedrich Merz bei einem Auftritt in Apolda im Februar. Foto: dpa

Sicher ist, dass seine Konkurrenz akut schwer im Vorteil ist. Sie regiert. Und sie tut es offensichtlich. In München gehen CSU- und Bayern-Chef Markus Söder und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gemeinsam vor die Kameras, in Düsseldorf Söders NRW-Ministerpräsidenten-Kollege Armin Laschet.

Corona-Virus: Italienisches Szenario in Frankreichs Osten In der französischen Region Grand Est werden durch die Corona-Epidemie die Krankenhausbetten knapp. Nun soll die Armee mit einem Feldlazarett helfen.

Spahn sagt Sätze wie „Wir leben in einem starken Land. Wir werden diese Situation bewältigen, wenn wir zusammenarbeiten, besonnen bleiben und aufeinander achtgeben“. Söder mahnt, „das bisschen Einschränkung kann Leben retten“. Und Laschet berichtet, wie eng er „mit unseren Freunden in Belgien und den Niederlanden“ kooperiert. Und spricht von „schweren Zeiten“.

Senat von Berlin plant eigenes Covid-19-Krankenhaus

Was das konkret bedeuten kann, erklärt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gemeinsam mit den Spitzenvertretern von Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und -handel. Bald ist der Spargel reif, also muss rasch die Einreise von Erntehelfern aus der EU organisiert werden – in Zeiten geschlossener Grenzen. Klöckner sagt, sie werde „keine Szenarien von Weltuntergang“ malen. Sie sei Optimistin. Der Berliner Senat eher nicht. Er kündigt ein eigenes Covid-19-Krankenhaus an. Auf dem Messegelände. Für bis zu 1.000 Patienten.