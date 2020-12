Luxemburg startet am Montag mit den Immunisierungen gegen Covid-19; andere Länder haben bereist am Sonntag damit begonnen, nicht ganz ohne kleine Zwischenfälle.

Historische Impfaktion gegen Corona gestartet

(MeM/dpa) - Die Hoffnung ist nicht geringer als dass dies der Anfang vom Ende der Pandemie ist. Die ersten Impfdosen sind in den letzten Tag in den verschiedenen EU-Mitgliedsländern eingetroffen. In Luxemburg fand die Auslieferung am Samstag statt.

Ab Montag starten im Land die Impfungen. 430 Beschäftigte der vier Notfallkrankenhäuser des Landes erhalten ab dann den Impfstoff in der Victor-Hugo-Halle in Luxemburg-Stadt. Am Mittwoch werden weitere 430 Mitarbeiter der Pflegeheime an gleicher Stelle geimpft. Dies wird die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen der COVID-19-Pandemie verringern, teilt die Regierung dazu mit. Hygiene und Masken seien bei der Umsetzung der Impfstrategie aber weiterhin wichtig.



Die 17.000 Angehörigen der Gesundheitsberufe, 90.000 Menschen über 65 Jahre sowie 132.000 Personen, die als gefährdet gelten, werden vorrangig Zugang zu dem Impfstoff haben und per Post persönlich zur Impfung eingeladen.

In verschiedenen Ländern der EU wurde bereits gestern mit der Impfung begonnen.

Hunderte Impfteams rückten beispielsweise am Sonntag in Deutschland aus, um insgesamt mehrere tausend besonders gefährdete Menschen in Pflege- und Seniorenheimen zu immunisieren. In Bayern kam es in mehreren Landkreisen zu Pannen bei der Kühlung der Impfdosen, die dort zu einer Verzögerung der Aktion führten.

Pannen bei der Kühlung

In den sieben oberfränkischen Landkreisen sowie in den schwäbischen Landkreisen Augsburg und Dillingen traten Ungereimtheiten in der Kühlkette für den Impfstoff auf, der bei minus 70 Grad tiefgefroren gelagert wird. In Augsburg und Dillingen konnte das Problem binnen weniger Stunden gelöst werden. In Oberfranken war die Lage am Nachmittag noch unklar. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in München sagte auf dpa-Anfrage, die Ungereimtheiten hätten mit der Herstellerfirma Biontech geklärt werden können. Die Landkreise hätten die Information erhalten, der Impfstoff sei einsatzbereit, mit dem Impfen könne begonnen werden.

Komplikationen bei Geimpften wurden zunächst nicht bekannt. Für Aufsehen sorgte ein Seniorenheim in Halberstadt in Sachsen-Anhalt, das am Samstag für einen Frühstart der Kampagne verantwortlich war. Die mehr als 400 Impfzentren für die breite Masse der Bevölkerung öffnen in Deutschland erst in den nächsten Tagen.

Die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union hatten sich nach der Zulassung des Impfstoffes der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer darauf verständigt, dass die Impfkampagne überall gleichzeitig am Sonntag nach Weihnachten beginnen soll. Ungarn und die Slowakei impften aber schon am Samstag.

