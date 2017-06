(dpa/tom) - Der deutsche Bundestag hat am Freitagmorgen auf Basis eines Gesetzentwurfs aus dem Bundesrat über die Öffnung der Ehe für homosexuelle Paare abgestimmt. Der Entwurf wurde mit großer Mehrheit angenommen. 623 Abgeordnete waren stimmberechtigt. Lediglich 226 stimmten dagegen, 393 dafür. Es gab vier Enthaltungen. Damit hat sich ein signifikanter Anteil der 309 CDU-Abgeordneten für die Öffnung der Ehe ausgesprochen.



"Die Epoche der Toleranz ist beendet, das Zeitalter der Akzeptanz kann beginnen", so formulierte der grüne Abgeordnete Volker Beck, ein Vorkämpfer für die "Ehe für alle" über Jahrzehnte, die Tragweite der Entscheidung in der Debatte vor der Abstimmung. Er appellierte an die Abgeordneten: "Lassen Sie heute die Parteipolitik beiseite!"



Vor der Abstimmung über das "Recht auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts" musste die Tagesordnung erweitert werden. Auch diese Erweiterung wurde bereits mit großer Mehrheit, allerdings gegen die Stimmen der CDU-Fraktion, angenommen.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montagabend überraschend erklärt, sie plädiere für eine Gewissensentscheidung zu dem Thema. Das bedeutet, dass die Fraktionsdisziplin aufgehoben wird und Abgeordnete ohne Vorankündigung von der Parteilinie abweichen können. Bundestagspräsident Norbert Lammert betonte allerdings im Laufe der Debatte noch einmal deutlich, dass bei einer Gewissensentscheidung jeder Abgeordnete nur sich selbst gegenüber Rechenschaft schuldig sei.



Merkel selbst votierte bei der namentlichen Abstimmung mit "Nein".



Das Nein zur Ehe für Homosexuelle galt bislang als letzte konservative Bastion der Union. Unter Merkel als Parteivorsitzender hat die CDU schon mehrere Positionen geräumt, für die es in der Gesellschaft keine Mehrheit mehr gab wie das Festhalten an der Atomenergie und der Wehrpflicht.

Bislang durften Homosexuelle eine Lebenspartnerschaft amtlich eintragen lassen, aber nicht heiraten. Der wichtigste Unterschied ist, dass Lebenspartner gemeinsam keine Kinder adoptieren dürfen.



In Luxemburg seit 2015

Luxemburg wurden gleichgeschlechtliche Partnerschaften landesweit durch die Einführung von eingetragenen Partnerschaften ("verpacsen") gesetzlich seit 2004 anerkannt. Eine Öffnung der Ehe wie im benachbarten Belgien erfolgte am 18. Juni 2014 mit 56 zu 4 Stimmen im Abgeordnetenhaus. Das Gesetz zur Eheöffnung wurde am 4. Juli 2014 von Großherzog Henri unterzeichnet und am 17. Juli 2014 veröffentlicht. Ehen können somit seit dem 1. Januar 2015 geschlossen werden.

Prominentestes Beispiel ist natürlich Premier Xavier Bettel, der am 15. Mai 2015 seinen langjährigen Partner Gauthier Destenay ehelichte. Bettel ist der erste homosexuelle Regierungschef in Europa, der im Amt seinen Partner heiratete.