Hillary Clinton macht sich über Trump-Brief lustig

"Seien Sie kein Narr!" Der Brief des US-Präsidenten an den türkischen Machthaber Erdogan löst im Internet Spott und Häme aus. Auch Trumps Rivalin Hillary Clinton unternimmt einen Ausflug ins Witzefach.

(jt) - "Seien Sie kein Schwachkopf, okay? Holen Sie Ihre Raketen aus Kuba raus"- Die Demokraten Hillary Clinton nimmt ihren Kontrahenten bei der Präsidentschaftswahl 2016, Donald Trump, mit einem satirischen Brief aufs Korn.

Found in the archives... pic.twitter.com/iFFeqloYHM — Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 20, 2019

Die frühere US-Außenministerin postete das fiktive Schreiben, das mit 16. Oktober 1962 datiert ist, am Sonntag auf ihrem Twitter-Account. "Gefunden im Archiv ...", betitelte Hillary Clinton ihren Tweet.

"Seien Sie kein Schwachkopf, okay?"

In dem Satirebrief wendet sich US-Präsident John F. Kennedy an seinen damaligen Konterpart, Sowjetführer Nikita Chruschtschow. "Seien Sie kein Schwachkopf, okay? Holen Sie Ihre Raketen aus Kuba raus", so der Wortlaut. "Die ganze Welt wird sagen 'Yay! Chruschtschow! Du bist der Beste!' Aber wenn Sie es nicht tun, wird jeder sagen 'Was für ein Arschloch" und ihr dreckiges Land 'The Soviet Bunion" ("Die Sowjet-Fußballenentzündung", Anm.) nennen."



Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan am 9. Oktober in ähnlich drastischen Worten („Seien Sie kein harter Kerl. Seien Sie kein Narr!“) zu einem Stopp seiner Offensive gegen die Kurden in Nordsyrien aufgerufen. Im Gegensatz zur Kennedy-Parodie handelt es sich bei diesen Zeilen allerdings um einen offiziellen Brief.



Der vermeintliche Kennedy-Text, den Hillary Clinton auf Twitter teilte, nimmt Bezug auf die Briefwechsel zwischen dem damaligen US-Präsidenten und Sowjetführer Chruschtschow während der Kubakrise 1962. Sowjetische Raketen auf Kuba hatten beide Staaten damals an den Rand eines Atomkriegs geführt, bevor eine diplomatische Lösung gefunden werden konnte.

Starkomiker Jimmy Kimmel hatte den Satirebrief bereits vergangene Woche in seiner Late-Night-Show auf ABC vorgestellt.