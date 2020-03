Hillary Clinton im Interview: „Trump ist ihre perfekte Marionette“

Im Interview erzählt die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton von den Gefahren aus sozialen Netzwerken, Hass gegen ihre Person - und ihren Erwartungen an die Präsidentschaftswahlen 2020.

Kaum eine Politikerin ist so umstritten wie Hillary Clinton. In einem Exklusivinterview für das „Luxemburger Wort“, die Neue Zürcher Zeitung und die Berliner Zeitung blickt die frühere US-Außenministerin auf die Umstände ihrer gescheiterten Präsidentschaftskandidatur 2016 zurück. Das Gespräch wurde von Mariam Schaghaghi am Rande der Berlinale geführt, wo eine neue vierteilige Dokumentation über Clinton gezeigt wurde, die nun bei Sky Atlantic zu sehen ist.

Hillary Clinton, Sie sind eine Frau, die polarisiert ...