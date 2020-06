Mit fast 5.000 Neuinfektionen am Tag ist Saudi-Arabien in der arabischen Welt am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen. Trotzdem soll am Wochenende der landesweite Lockdown aufgehoben werden.

Hilferufe auf Twitter: Corona-Elend trifft Arbeitsmigranten der Saudis

Von LW-Korrespondent Michael Wrase (Limassol) In seiner Verzweiflung ging Hasan Abas an die Öffentlichkeit. Auf Twitter verkündete der indische Arbeitsmigrant, dass ihm als Corona-Positiver der Zugang zu den saudischen Kliniken verwehrt werde. „Nirgendwo gibt es ein Bett für mich“, twitterte und warnte mit der Veröffentlichung seiner Handynummer: „Wenn mir jetzt niemand hilft, werde ich mich umbringen“. Abas ist kein Einzelfall ...