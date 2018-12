Die EU tut sich schwer damit, eine Linie im Umgang mit Russland zu finden. Die Reaktion auf die Vorfälle im Asowschen Meer sind ein weiteres Zeichen dafür.

Hilferuf aus dem Osten

Diego VELAZQUEZ

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko ist ein ausgezeichneter Lobbyist. Immer wieder schafft er es, vor wichtigen EU-Treffen seine Botschaften in Brüssel zu verbreiten, damit glasklar wird, worum es ihm geht. „Sanktionen sind eine Motivation, um Russland zurück in die zivilisierte Welt zu bringen“, sagte er etwa gestern bei einer Pressekonferenz in der EU-Kommission – Minuten vor dem Auftakt eines zweitägigen Treffens der 28 Staats- und Regierungschefs der EU, das nur wenige Meter vom Sitz der Brüsseler Behörde stattfindet. Kurz davor war er im Brüsseler Hauptquartier der NATO zu Besuch, wo er Ähnliches sagte.

Diesmal hatte Poroschenko auch gute Gründe, um sich derartig in Brüssel zu bemühen. Laut eigener Ansicht wurde sein Land vor wenigen Wochen an der Straße von Kertsch, eine Meerenge, die das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer verbindet, zum Opfer eines „offenen Aktes der Aggression“ seitens Russlands. Gestern berieten die EU-Staats- und Regierungschefs darüber, wie die Union darauf reagieren soll. Ein guter Augenblick also, um Druck zu machen.

Poroschenkos Attitüde ist dabei nachvollziehbar, denn Russlands Verhalten im Asowschen Meer wirkt sehr dreist und, so die Befürchtung, könnte eine neue Stufe der Eskalation im seit 2014 andauernden ukrainisch-russischen Konflikt einläuten.

Poroschenko will Sanktionen

Laut einer bilateralen Vereinbarung zwischen der Ukraine und Russland aus dem Jahr 2003 teilen sich beide Staaten die Gewässer des Asowschen Meer und der Straße von Kertsch. In der Vereinbarung heißt es ausdrücklich, dass russische und ukrainische Schiffe dort frei fahren dürfen. Seit dem Sommer 2018 ist das allerdings nicht mehr wirklich der Fall.

Um zum Schwarzen Meer zu gelangen, müssen Schiffe, die die ukrainischen Häfen von Mariupol und Berdjansk verlassen, die Straße von Kertsch durchqueren. Im Sommer öffnete Russland aber eine Brücke über die Meerenge, die das russische Festland mit der Krim verbindet, die Russland 2014 von der Ukraine annektierte. Die Brücke erschwert großen Schiffen den Durchgang und seit Juli behindern die systematischen russischen Durchsuchungen ukrainischer Schiffe die Exporte aus den ukrainischen Häfen von Mariupol und Berdjansk. Diese de facto Blockade, die die international als illegal erklärte russische Annexion der Krim ermöglicht, sorgt seit dem Sommer für zunehmende Spannungen zwischen Kiew und Moskau.

Der bisherige Höhepunkt dieser Spannungen fand am 25. November statt: Die russische Küstenwache verhinderte zwei Patrouillenboote und einen Schlepper gewaltsam an der Fahrt durch die Meerenge von Kertsch ins Asowsche Meer. Die ukrainischen Schiffe samt Besatzung wurden festgesetzt.

Die Reaktion der EU fiel dabei von Beginn an eher zurückhaltend aus. Gestern war die erste Gelegenheit der EU-Staats- und Regierungschefs, um diese Eskalation zu besprechen. Poroschenko wünschte sich dabei ein rasches und dezidiertes Handeln der EU – etwa durch neue Sanktionen gegen russische Individuen, die sich am Vorfall beteiligt haben sollen.

In der Abschlusserklärung des EU-Gipfels liegt der Fokus der EU allerdings auf der Verurteilung des Vorgehens Russlands. Die EU spricht von „äußerster Sorge“ gegenüber der „Eskalation“ an der Straße von Kertsch. Dazu heißt es, dass es „keine Rechtfertigung gibt für die Anwendung von Gewalt durch Russland“. Die EU-Staats- und Regierungschefs „fordern“ außerdem die „sofortige Freilassung aller gefangenen ukrainischen Seefahrer und die Rückgabe aller Schiffe, so wie der freie Durchgang aller Schiffe durch die Meerenge von Kertsch“. Neue Sanktionen werden nur sehr vage in Aussicht gestellt: „Die EU ist bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Unterstützung zu verstärken, auch zugunsten der betroffenen Gebiete in der Ukraine.“

Falken und Tauben

Die verhaltene Reaktion ist auf klassische Spaltungen innerhalb der EU zurückzuführen, wenn es um den Umgang mit Russland geht. Während Staaten wie Polen, Lettland, Litauen oder Estland Härte fordern, gibt man sich in Italien, Griechenland, Luxemburg oder Deutschland viel gemäßigter.

Diese Spaltung trat gestern klar zum Vorschein. „Wir müssen die Ukraine und die Menschen in der Ukraine unterstützen, wir müssen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine schützen“, erklärte etwa Juri Rats, der Premierminister Estlands, als er gestern in Brüssel ankam. „Russland ist unser Nachbar und wir müssen mit Russland reden, damit wir unser Verhältnis verbessern“, sagte dagegen Luxemburgs Premier Xavier Bettel, der sich in dieser Frage stets gemäßigt gibt. „Was im Asowschen Meer passierte, ist nicht richtig, aber man soll nicht sofort über neue Sanktionen reden – ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist“.

Wenig Einfluss

Kritiker der gemäßigten Haltung sagen, dass bei einigen EU-Staaten die wirtschaftlichen Interessen wichtiger sind als Prinzipien. Bettel betonte gestern aber, dass Dialog womöglich effizienter sei als Härte. Indes werden die im Januar auslaufenden Wirtschaftssanktionen gegen Moskau nochmals verlängert. Im Sommer 2016 beschloss die EU, sie erst dann aufzuheben, wenn der Minsker Friedensplan zum Ukraine-Konflikt komplett erfüllt sind. Dies ist offensichtlich nicht der Fall.

So bleibt der Eindruck einer hilflosen EU, die wenig tun kann, um einen Konflikt in der unmittelbaren Nachbarschaft zu lösen. „Es ist klar, dass das Handeln der EU gegenwärtig nur wenig Einfluss auf die Lage hat“, bedauert etwa ein hochrangiger EU-Diplomat. „Wir haben kein Rezept, um die Attitüde Moskaus zu ändern.“