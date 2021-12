Die Europäische Investitionsbank gewährt einen Corona-Kredit für Investitionen in den ghanaischen Gesundheitssektor.

Corona-Kredit für Ghana

Hilfe zur Selbsthilfe

Steve BISSEN Die Europäische Investitionsbank gewährt einen Corona-Kredit für Investitionen in den ghanaischen Gesundheitssektor.

Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo zeigte sich am Montag sichtlich zufrieden bei seinem Treffen mit EIB-Präsident Werner Hoyer im Hauptsitz der Europäischen Investionsbank (EIB) in Kirchberg. Und das nicht ohne Grund: Denn die nun gewährten finanziellen Mittel in einer Gesamthöhe von 82,5 Millionen Euro für den nationalen Pandemie-Plan Ghanas sind der größte Kredit, den die EIB seit Ausbruch der Corona-Pandemie für Investitionen in das Gesundheitswesen eines afrikanischen Landes vergeben hat. Ghana war bereits das erste Land, das im Rahmen der von der EIB und der EU unterstützen Impfstoff-Initiative Covax Vakzine erhielt.

Die EIB gewährt ein Darlehen in Höhe von 75 Millionen Euro zu Vorzugsbedingungen, hinzu kommt ein Zuschuss der EU-Kommission von 7,5 Millionen Euro. Unterzeichnet wurde das Abkommen vom stellvertretenden ghanaischen Außenminister Kwaku Ampratwum-Sarpong und EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle in Anwesenheit von EIB-Präsident Werner Hoyer, Ghanas Präsident Nana Akufo-Addo, der Botschafterin der Republik Ghana bei der Europäischen Union, Harriet Siaw-Boateng, und EIB-Vizepräsident Thomas Östros. „Der Corona-Kredit der EIB für Gesundheitsinvestitionen in Afrika und der EU-Zuschuss wird die fachärztliche und medizinische Versorgung in unserem Land verbessern“, so Nana Akufo-Addo.

Auf die Zukunft vorbereiten

Kurzfristig geht es bei dem angekündigten Investionsprogramm vor allem um eine bessere medizinische Versorgung für Corona-Patienten in Behandlungs- und Isolationszentren sowie auf Intensivstationen. Dazu gehören unter anderem die Finanzierung medizinischer Geräte und Arzneimittel. Außerdem sollen die Testkapazitäten verbessert werden, um das Corona-Virus möglichst schnell zu erkennen und damit effektiver eindämmen zu können. Langfristig sollen die getätigten Investitionen aber auch das ghanaische Gesundheitswesen insgesamt widerstandsfähiger und unabhängiger vom Ausland machen.

Zu diesem Zweck verständigten sich beide Seiten über die künftige Zusammenarbeit bei der lokalen Impfstoffherstellung. So soll das Land auch für künftige Pandemien besser gewappnet sein. Damit gehört Ghana neben Senegal, Ruanda und Südafrika zu jenen prioritären Ländern auf dem afrikanischen Kontinent, in denen die EIB den Aufbau lokaler Produktionsstätten für Impststoffe verstärkt fördern will.

