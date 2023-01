Eine First Nation in der kanadischen Provinz Saskatchewan gibt die mögliche Entdeckung von Gräbern rund um eine frühere Internatsschule bekannt.

„Heute sind unsere Herzen schwer“

Eine First Nation in der kanadischen Provinz Saskatchewan gibt die mögliche Entdeckung von Gräbern rund um eine frühere Internatsschule bekannt.

Von Gerd Braune (Ottawa)

Kanada wird immer wieder mit der tragischen und dunklen Geschichte der Residential Schoos konfrontiert. Jetzt gab eine First Nation in der kanadischen Prärieprovinz Saskatchewan bekannt, dass Radaruntersuchungen des Geländes rund um eine frühere Internatsschule Hinweise auf mögliche unmarkierte Gräber erbracht hätten. Das Ausmaß ist noch völlig unklar. Es wäre ein erneuter schockierender Beleg für den erschütternden Umgang mit indigenen Kindern in diesem Schul- und Internatssystem.

Seit einem Jahr wird das Gelände rund um die frühere Lebret Indian Industrial School in Lebret, einer Gemeinde nordöstlich der Provinzhauptstadt Regina, mit Boden durchdringendem Radar untersucht. Sie liegt auf dem Gebiet der Star Blanket Cree Nation. Der Chief (Häuptling) der First Nation, Michael Starr, sprach von schmerzhaften Entdeckungen: „Heute sind unsere Herzen schwer.“

Bei der Untersuchung des Bodens wurde ein Kieferknochen entdeckt, der nach den aus Saskatchewan vorliegenden Berichten von einem Kind stammen könnte. Untersuchungen ergaben, dass das Kind zwischen vier und sechs Jahre alt war und etwa um 1898 lebte. Die Radaruntersuchungen ergaben zudem rund 2.000 „Hits“. Dies bedeutet, dass das Radar dort „Anomalitäten“ des Bodens aufspürte. Dies können menschliche Überreste, wie Knochen, sein, es können aber auch andere harte Gegenstände wie Steine oder Holz sein.

Noch fehlen die Details

Sheldon Poitras, der selbst Schüler der Lebret Industrial School war und jetzt die Untersuchungen leitet, machte deutlich, dass die Hinweise nicht zwingend bedeuteten, dass dies alles unmarkierte Grabstellen sind. „Wir wissen es noch nicht.“

Aber es gibt die Erzählungen von den „Elders“, den erfahrenen älteren Mitgliedern der Gemeinde, und der „Knowledge Keepers“, die die Kenntnisse über die Vergangenheit und Traditionen bewahren und an die heutigen Generationen weitergeben, über Kinder, die nicht nach Hause zurückkehrten. In den beiden vergangenen Jahren hatten mehrere Funde die kanadische Öffentlichkeit schockiert, und diese Funde stimmten mit Berichten der „Elders“ überein. Daher wird auch jetzt davon ausgegangen, dass es rund um die Schule unmarkierte Gräber gibt.

Es gibt die Erzählungen von den „Elders“ über Kinder, die nicht nach Hause zurückkehrten.

Kanadas Premierminister Justin Trudeau sprach von den „entsetzlichen Wahrheiten“ über das, was in den Residential Schools passierte. „Residential Schools sind Teil des historischen und anhaltenden Rassismus, der Diskriminierung und Ungerechtigkeiten, mit denen die indigenen Menschen konfrontiert werden. Als Kanadierinnen und Kanadier haben wir eine Pflicht, aus unserer Vergangenheit zu lernen und eine bessere Zukunft zu gestalten.“

Im Frühjahr 2021 waren bei Kamloops in British Columbia auf dem Gebiet der Tk´emlups te Secwepemc First Nation nahe einer Residential School rund 200 mögliche unmarkierte Gräber gefunden worden. Daraufhin wurde in zahlreichen anderen First Nations die Suche mit Bodenradar verstärkt.

Die endgültige Bestätigung von Funden dauert lange, weil die Suche sehr vorsichtig und in Absprache mit der First Nation vorgenommen wird. Die Gräber sind für sie heilige Stätten und sollen unberührt bleiben. Das weitere Vorgehen in Lebret zeigt dies: Dort sollen an den Stellen, an denen „Anomalitäten“ auftraten, mit Sonden Bodenproben entnommen und auf DNA-Spuren untersucht werden.

Von Kirchen geführt

Die Lebret-Schule war 1884 eingerichtet worden. Sie bestand bis 1998. Bis 1969 wurde sie von katholischen Orden geführt, dann ging die Verwaltung auf die kanadische Regierung in Kooperation mit den lokalen „Chiefs“ über. Ab 1984 stand sie völlig unter Kontrolle der First Nations.

Residential Schools waren Internatsschulen, die vom Staat eingerichtet, aber überwiegend von Kirchen geführt wurden. Sie waren das dominierende Schulsystem für die Kinder der Ureinwohnervölker. 130 dieser Schulen gab es in Kanada. Residential Schools bestanden bis in die 1990er-Jahre. Die Schulen dienten dem Ziel, die Kinder in den von europäischen Einwanderern geprägten Staat einzugliedern. Assimilieren bedeutete, ihre indigene Identität und Kultur zu zerstören.

Eine Wahrheits- und Versöhnungskommission hatte vor sechs Jahren in einem Tausende Seiten langen Bericht über Residential Schools festgestellt, dass mehrere Tausend Kinder durch Krankheiten, Vernachlässigung oder Unfälle in den Schulen ums Leben kamen. Viele wurden, oft ohne Mitteilung an ihre Familien, in unmarkierten Gräbern beigesetzt.

Papst Franziskus hatte sich bei seiner Bußreise nach Kanada im vergangenen Juli für das Leid entschuldigt, das indigene Völker in Kanada durch dieses Schulsystem und die Mitwirkung von Angehörigen der katholischen Kirche erlitten haben.

