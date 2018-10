Die Landtagswahlen in Hessen haben eine kleines Beben - zumindest in der CDU ausgelöst. Die Kanzlerin gibt den Parteivorsitz ab. Das war nötig und konsequent. Das ist der Beginn vom Ende der Ära Merkel.

Leitartikel International 2 Min.

Hessisches Nachbeben

Grün wirkt. Nicht nur in Luxemburg, sondern auch in Deutschland. Wenn auch ungewollt bebt nachhallend die politische Bühne in Berlin. Erst in Bayern, jetzt in Hessen. Die Grünen kommen mit ihrer Sachpolitik an und erzielen mit 19,8 Prozent sogar einen neuen Rekord. Ein Traumergebnis, das nur möglich ist, weil die Volksparteien es mal wieder selbst verbockt haben. Das nicht enden wollende Gezeter in der Großen Koalition kann keiner mehr hören. Konsequenzen werden endlich gezogen. Mit Angela Merkels Verzicht auf den CDU-Parteivorsitz ist der erste Schritt getan. Ob das allerdings ausreicht, um die aufgebrachten Gemüter zu besänftigen, ist fraglich. Es muss mehr passieren – und zwar bei allen Koalitionären.



Ein Weiter so kann und will niemand mehr vertreten! Sowohl CDU als auch die SPD haben Minusrekorde erzielt. Wohl bleibt die CDU in Wiesbaden die stärkste Kraft, aber ähnlich wie bei der CSV darf man sich den Realitäten nicht verschließen, um sich schließlich eine Niederlage einzugestehen. Anders sind nämlich die Stimmverluste nicht zu interpretieren. Selbst in Hessen, wo es traditionell fast immer knapp ausgeht. Aber 11,3 Prozent weniger Stimmen als 2013 sind eine schallende Ohrfeige und gleichzeitig ein Weckruf, etwas grundlegend zu ändern.



Diesen Ruf hat auch die deutsche Kanzlerin gehört. Der Handlungsdruck war wohl doch zu groß. Früher als von der CDU-Chefin vorgesehen. Aber der jetzt verkündete Rückzug ist überfällig. Schade, dass nach 18 Jahren erfolgreicher Parteiführung in einem von Männern dominierten Umfeld die politische Verdichtung sie dazu veranlasst hat. Dennoch handelt Merkel – wenn auch spät – konsequent. Sie lässt den Abwärtsstrudel ihrer Partei nicht folgenlos an sich vorbeiziehen. Schritt für Schritt zieht sie sich aus der Verantwortung zurück und macht somit den Weg für eine Nachfolge bereit. Schon dafür muss man ihr Respekt zollen.



Egal wer Merkel an der Spitze der Christdemokraten ablösen wird, sie oder er wird es schwer haben. Ob Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, Jens Spahn oder ein anderer Kandidat ein Generationswechsel ist angesagt. Es ist die Chance für einen Neuanfang. Von diesem Effekt sollten auch andere profitieren.



Doch wie kann ein Neustart der GroKo gelingen, wenn die politischen Akteure dieselben bleiben? Auch hier besteht dringender Handlungsbedarf. Um eine Dynamik in Gang zu bringen, hilft es, neue Köpfe in politische Verantwortung zu nehmen. An erster Stelle muss die CSU vor ihrer Haustür kehren und den Störenfried Horst Seehofer endlich hinauskomplimentieren. Schließlich ist er einer der Protagonisten im Berliner Groko-Drama.



Neu erfinden müssen sich vor allem die Genossen, die immer tiefer in die Versenkung rutschen. Es reicht bei der SPD nicht, immer nur den Vorsitzenden auszutauschen. Ihre Aufholjagd ist die schwerste Aufgabe. Ihre Bissigkeit, ihre Durchsetzungsstärke hat sie unter Merkel verloren. Zu sehr hat sich die Kanzlerin ihrer Themen bedient. Zu wenig Profil ist der SPD geblieben. In Bayern ist sie fünfstärkste Kraft! In Hessen sind sie nur dritte. Da hilft eigentlich nur eins: Ab auf die Oppositionsbank! Doch das trauen sich die Genossen wohl nicht. Es wäre aber bitter nötig, wenn sie die Erosion aufhalten wollen.



Wenn dennoch GroKo weitergeht, dann gilt für alle: Hausaufgaben machen, Probleme lösen und nachhaltig wirken. Die Grünen machen das glaubhaft vor.