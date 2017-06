Dieser Artikel erschien am 28. Mai 2016 zum 100. Jahrestag des Gedenkens an die Opfer der Schlacht von Verdun auf wort.lu.



von Marc Thill



Die Versöhnungsgeste zwischen Helmut Kohl und François Mitterrand an den Gräbern von Verdun am 22. September 1984 hat sich tief ins kollektive Gedächtnis vieler, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland, eingeprägt.



„Nur wenige haben gesehen, wessen Hand die des anderen suchte“, erinnerte sich viele Jahre nach dem historischen Handschlag der frühere Tagesthemenchef Ulrich Wickert, der damals Leiter des ARD-Studios in Paris war ...