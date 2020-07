Helge Braun, der "seriöse Erlediger"

Helge Braun leitet Angela Merkels Kanzleramt – das bedeutet sehr viel Arbeit und sehr wenig Ruhm.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Seinen ersten großen Erfolg hatte Helge Braun mit Sex. Öffentlichem. Im Kino. Zu Hause in Gießen in Hessen. Das gab damals, vor fast einem Vierteljahrhundert, ziemliches Aufsehen. In seiner Partei, der CDU, schnellten die Augenbrauen hoch und Befremdung und Misstrauen erst recht. Vorsichtig formuliert.

Die deutsche Christdemokratie wurde seit gefühlten Ewigkeiten von Helmut Kohl angeführt und war in einem Maß konservativ, das heutzutage kaum noch vorstellbar ist ...