Heiße Luft

Auch die Luxemburger haben in den vergangenen sechs Wochen erfahren, was es bedeutet, im Zeitalter des Klimawandels zu leben. Haben Dürre und Hitze einen Mentalitätswandel bewirkt? Wahlen stehen an – Zeit also, Bilanz zu ziehen und neue Ideen einzubringen.



Warum aber tut sich die Politik schwer damit, den Klimawandel zu thematisieren? Dass die Erderwärmung zunimmt, lässt sich längst nicht mehr leugnen. Das Wissen ist da, auch die drohenden Langzeitfolgen haben alle vor Augen: Küstenstädte werden überflutet sein, permanente Dürre wird auch Europa beherrschen.



Warum aber hört niemand die Warnung? Der Mensch ist bequem. Er steckt den Kopf in den Sand, will weder in die Zukunft blicken, noch sich Gedanken darüber machen, mit welchen Problemen seine Nachkommen einmal behaftet werden könnten. Und er findet immer wieder Ausreden, um sich nicht verändern zu müssen.Die Politik passt sich dem nur allzu gerne an, denkt nur bis zum nächsten Wahltermin und will Wähler auf keinen Fall brüskieren.



Dabei muss man sich fragen: Hat die Politik überhaupt noch die Zügel in der Hand? Nicht wenige behaupten, die globale Wirtschaft diktiert, wo es langgeht. Und von Begrenzung oder gar Entschleunigung will die Ökonomie eh nichts hören. Schlimmer noch: Mit dem Klimawandel lässt sich schnelles Geld verdienen. Hedge Fonds spekulieren mit Grundnahrungsmitteln, deren Preise gerade jetzt wegen der Dürre wieder mächtig unter Druck geraten.



Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler spricht von einer kannibalistischen Weltordnung, die den Menschen tötet. Auch Papst Franziskus predigt: „Diese Wirtschaft tötet.“ Kapitalismus oder Klimaschutz? Man muss sich entscheiden, meint die kanadische globalisierungskritische Journalistin Noami Klein. Vielleicht greift sie etwas zu kurz, unbestreitbar aber ist, dass der Mensch in einer Wachstumswelt gefangen ist, aus der er so leicht nicht rauskommen wird: Arbeitsmärkte, Verbraucherwünsche und Rentenansprüche brauchen Wachstum. Für Klimaschutz ist da kaum Platz.



Gerade Luxemburg ist ein Paradebeispiel dafür, wie eine Wirtschaft immer höhere Wachstumsraten anstreben muss, um einen üppigen Sozialstaat am Leben zu halten. Dass man deswegen beispielsweise schamlos an den niedrigen Treibstoffsteuern festhält und damit den Energiewandel behindert, ist ein Skandal.

Statt Probleme an der Wurzel zu packen, wird Hoffnung, auch seitens der Politik, in grüne Technologie gesteckt, in verheißungsvolle Produkte, die keinen Schaden anrichten und obendrauf Unternehmen grünes Wachstum bescheren. So einfach ist es nicht: Auch wenn grüne Technik wichtig ist – die Erde retten wird man bestimmt nicht, indem man nur noch elektrische Wunderwagen von Elon Musk fährt, und der dafür notwendige Strom aus Atom- oder Kohlekraftwerken kommt.



Was bleibt am Ende? Vielleicht nur noch der Aufstand des Gewissens und damit eine neue Genügsamkeit in einer gesättigten Vielverbrauchergesellschaft. Der französisch-algerische Umweltschützer Pierre Rabhi predigt den Verzicht, der aber auch ein neues Denken und eine neue Wertehierarchie verlangt. Das klingt nach Utopie, ist aber vermutlich die einzige Chance des Menschen, um den Klimawandel aufzuhalten. Heiße Luft gibt es jedenfalls schon genug, dafür braucht die Welt, brauchen die Menschen nicht auch noch die Politik.