Zwar kann die WHO an ihrem 75. Geburtstag einige Erfolge aufweisen. Doch Krisen wie die Corona-Pandemie trüben die Bilanz.

75 Jahre WHO

Heilerin der Welt in Not

Zwar kann die WHO an ihrem 75. Geburtstag einige Erfolge aufweisen. Doch Krisen wie die Corona-Pandemie trüben die Bilanz.

Von Jan Dirk Herbermann (Genf)

Kurz vor ihrem 75. Geburtstag hat die Weltgesundheitsorganisation einen Erfolg gemeldet: Aserbaidschan und Tadschikistan haben sich von der Malaria befreit. Nach einer „jahrhundertelangen Anstrengung“ hätten die beiden Länder es geschafft. „Die Ausrottung der Malaria ist möglich“, lobte Ende März der WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus mit Blick auf die zwei Staaten. „Ich hoffe, dass andere Länder von ihrer Erfahrung lernen können.“

Die Meldung über das Ende der Malaria in den zwei zentralasiatischen Ländern kam WHO-Chef als kleines Geschenk zum großen Jubiläum gerade recht: Denn vor genau 75 Jahren startete die Weltgesundheitsorganisation ihre Mission. Die WHO-Verfassung trat am 7. April 1948 in Kraft.

Die internationale Koordinierungsbehörde für öffentliche Gesundheit mit Sitz in Genf sollte nach dem Zweiten Weltkrieg eine Ära zum Wohle der Menschen mitgestalten. Der Zweck der WHO besteht laut der Verfassung darin, allen „Völkern zur Erreichung des bestmöglichen Gesundheitszustandes zu verhelfen“.

Von Meilensteinen und Skandalen

Anlässlich des 75. Gründungstages nennt Tedros weitere Meilensteine. So hat die WHO-Antitabak-Konvention von 2005 das Rauchen eingedämmt. WHO-Impfkampagnen bewahrten Millionen Erdenbewohner vor dem frühen Tod. Eine dieser Kampagnen führte 1979 zur Ausrottung der Pocken. Allein im 20. Jahrhundert starben 300 Millionen Menschen an dieser Virenerkrankung. „Der Sieg der Menschheit über die Pocken zeigt, was möglich ist, wenn die Nationen gemeinsam eine gesundheitliche Bedrohung bekämpfen“, sagt Tedros.

Doch eigentlich bietet der 75. Geburtstag keinen Grund zu ausgelassenen Feiern. Die Corona-Pandemie ist nicht überstanden: Die Pandemie mit Millionen Toten stürzte die WHO in ihre größte Krise, unter der sie immer noch leidet. „Die WHO verfolgt keine klare übergeordnete Strategie im Kampf gegen die Pandemie“, urteilte Jeremy Youde, Sozialwissenschaftler von der University of Minnesota Duluth, USA, auf dem Höhepunkt des Ausbruchs 2020.

WHO-Chef Tedros schaffte 2022 in der Weltgesundheitsversammlung trotz der Pandemie seine Wiederwahl. Seitdem wirbt Tedros intensiv für die Verabschiedung eines Pandemie-Vertrags: Das Abkommen soll die Welt und ihre Gesundheitsorganisation besser für einen neuen Seuchenausbruch rüsten.



Auch sind die Malaria, HIV-Aids und andere Plagen global noch lange nicht besiegt. Außerdem steckt der WHO die Ebola-Seuche in Westafrika noch in den Knochen. Peter Piot, der Mitentdecker des Ebola-Erregers, warf der WHO vor, angesichts der Ebola-Gefahr viel zu spät „aufgewacht“ zu sein.

Zudem schlagen in der WHO-Bilanz diverse Skandale zu Buche. So sah sich die WHO in diesem März gezwungen, neue Richtlinien gegen sexuelle Übergriffe zu veröffentlichen: WHO-Mitarbeiter hatten während eines Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo Frauen missbraucht.

Die WHO musste „abscheuliche“ Fälle zugeben. Ebenso musste die WHO diesen März den langjährigen Regionaldirektor für den Westpazifik, Takeshi Kasai, feuern. Mitarbeitende werfen ihm Mobbing und rassistische Sprüche vor. Auch die Partnerschaft der WHO mit dem umstrittenen Weltfußballverband FIFA sorgt für Kopfschütteln.

„Gesundheit für alle“?

Eigentlich hatte WHO-Chef Tedros bei seinem Amtsantritt 2017 in Genf einen Aufbruch versprochen. Tedros, ein früherer Außen- und Gesundheitsminister Äthiopiens, gelobte damals, aus der schwerfälligen, über-bürokratisierten WHO eine „effektive, transparente und verantwortliche Agentur“ zu formen.

Er wollte die WHO „fit für das 21. Jahrhundert“ machen. Unter Tedros schickt die Organisation mit 194 Mitgliedsländern und 8.000 Mitarbeitern mehr und mehr Hilfsteams in Krisen- und Konfliktgebiete wie die Ukraine.

Die WHO verschreibt nur die Medizin. Andere müssen sie schlucken.

Auf seine Prioritätenliste setzte Tedros ein ehrgeiziges Ziel: „Gesundheit für alle“. Jeder Mensch sollte bis 2030 Zugang zu gesundheitlicher Grundversorgung haben. Noch immer aber sind große Teile der Erdbevölkerung von der Versorgung ausgeschlossen. Zumal in den armen Ländern prinzipiell heilbare Leiden wie Tuberkulose oft das Todesurteil bedeuten. An der bakteriellen Infektionskrankheit starben 2021 rund 1,6 Millionen Menschen.

Initiativen wie „Gesundheit für alle“ müssen auf die Kooperationswilligkeit der Mitgliedsländer stoßen. Wenn die Mitglieder nicht mitmachen, verpuffen die Vorgaben aus der WHO-Zentrale.

Gerade die vielen Alleingänge der Staaten während der Corona-Pandemie verschlimmerten die Krise. Die WHO kann den Staaten keine Anweisungen geben. Die WHO verschreibt nur die Medizin. Andere müssen sie schlucken.

