Heftige Kritik an Selmayr-Beförderung

Die überstürzte Berufung des Deutschen Martin Selmayr zum höchsten EU-Kommissionsbeamten bringt die Brüsseler Behörde in Erklärungsnot.

(dpa) - Die überstürzte Berufung des Deutschen Martin Selmayr zum höchsten EU-Kommissionsbeamten bringt die Brüsseler Behörde in Erklärungsnot. Ein Sprecher bestätigte am Montag, dass sich Selmayr zunächst für den Posten des stellvertretenden Generalsekretärs beworben hatte und dann vergangenen Mittwoch überraschend zum Generalsekretär befördert wurde.

Juncker will bürgernähere EU

Der Sprecher erklärte die Blitzbeförderung damit, dass Vorgänger Alexander Italianer am Mittwoch seinen Rücktritt erklärt habe und in einem so wichtigen Amt Kontinuität gefordert sei. Doch wusste EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nach eigenen Angaben schon seit Jahren, dass Italianer Anfang 2018 gehen wollte, hielt dies aber geheim.

Warum Junckers Kabinettschef Selmayr sich zunächst auf den Ende Januar ausgeschriebenen Vizeposten bewarb, blieb offen. Nach Angaben des Sprechers setzte sich der Jurist in einem regulären Verfahren mit Assessment Center und Vorstellungsgespräch gegen einen weiteren Bewerber durch. Damit stand Selmayr bereit, als - auch für die meisten Kommissare unerwartet - am Mittwoch der Topjob zu vergeben war. Alle Regeln seien eingehalten worden, betonte der Sprecher.

Das Verfahren trifft auch im Europaparlament auf Kritik. Die Grünen wollen die „Nacht-und-Nebel-Aktion“ vor den Haushaltskontrollausschuss bringen, wie der Abgeordnete Sven Giegold ankündigte. „Die Vergabe von Top-Positionen in öffentlichen Institutionen ohne offene Ausschreibung ist eine Unsitte“, kommentierte Giegold. Dies begünstige „Bekannte gegenüber den Besten“.

Der 47 Jahre alte Selmayr ist als Generalsekretär für die strategische Ausrichtung der Kommission mit rund 32.000 Mitarbeitern verantwortlich. Als Junckers Kabinettschef erwarb sich der Jurist den Ruf als einflussreicher und gefürchteter Strippenzieher.