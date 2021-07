Im Süden Frankreichs hat sich ein Wald entzündet. Das Feuer hat sich schnell ausgebreitet. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Heftige Brände in Südfrankreich

Im Süden Frankreichs hat sich ein Wald entzündet. Das Feuer hat sich schnell ausgebreitet. Mehr als 1.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Im Kampf gegen einen Brand im bergigen Busch- und Waldland zwischen den Städten Narbonne und Carcassonne haben die französischen Behörden über 1.000 Feuerwehrleute und Retter eingesetzt. Das teilte Innenminister Gérald Darmanin am Sonntag via Twitter mit. Zudem waren Löschflugzeuge im südfranzösischen Département Aude im Einsatz. Verletzt wurde nach Medienberichten zunächst niemand. Die Region am Mittelmeer ist bei Urlaubern beliebt.

Es brannte auf einer Fläche von rund 8,5 Quadratkilometern. Das Feuer hatte sich aus bisher unbekannter Ursache entzündet und sich dann ausgebreitet. Am Samstag löste der Brand Stromausfälle in Frankreich, Spanien und auch Portugal aus, da es bei einer Hochspannungsleitung eine Störung gab. Allein in Frankreich waren zwischenzeitlich über 100.000 Haushalte betroffen, wie der Netzbetreiber RTE mitteilte.

