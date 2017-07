(dpa) - Acht Menschen sind beim Einsturz eines Mehrfamilienhauses in der Küstengemeinde Torre Annunziata nahe Neapel ums Leben gekommen. Rettungskräfte machten am Samstagmorgen in den Trümmern eine achte Leiche aus, wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte. Insgesamt waren acht Menschen nach dem Zusammenbruch des Hauses am Freitagmorgen vermisst worden. Zur Ursache wurden Ermittlungen aufgenommen.



Die Bilder zeigten eine Szenerie wie nach einem Erdbeben: staubiger Schutt und Trümmer, Möbel in aufgerissenen Räumen, Einsatzkräfte, die teils mit den Händen nach den Verschütteten gruben. Die Feuerwehr war die ganze Nacht im Einsatz, bis sie in den Überresten des vierstöckigen Gebäudes auch die Leiche eines Achtjährigen fand. Seine 14 Jahre alte Schwester ist bei dem Unglück ebenfalls ums Leben gekommen.

Warum das Haus einstürzte, blieb zunächst unklar. Anwohner berichteten, dass lediglich das Geräusch des Zusammenstürzens zu hören gewesen sei, aber kein Knall und keine Explosion.

Baumängel könnten ein Grund für den Zusammenbruch gewesen sein. In den unteren Stockwerken wurde nach Medienangaben renoviert. Anwohner der darüberliegenden Geschosse hätten danach Schäden in ihren Wohnungen festgestellt. Das angrenzende Gebäude wurde nun evakuiert. Ein Anwohner erzählte Medien auch, dass kurz vor dem Unglück ein Zug auf der nahe gelegenen Bahnstrecke vorbeigefahren sei.