Hausbrand

Sprung aus brennendem Haus - drei Tote in Marseille

Drei Menschen starben am Samstag bei einem Brand in einem Sozialbau in Marseille.

(dpa/jt) - Beim Versuch, sich vor den Flammen eines Hausbrandes zu retten, sind im südfranzösischen Marseille drei Menschen gestorben. Sie waren aus dem Fenster gesprungen, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.

Eine vierte Person überlebte den Sprung demnach, Medienberichten zufolge könnte es sich dabei um einen Säugling handeln. Die Menschen sprangen demnach aus dem achten Stock.

Bewohner verlassen ihre Wohnungen im Viertel Les Flamants in Marseille. Foto: AFP

Mindestens neun weitere Menschen sollen bei dem versehentlich entstandenen Feuer am frühen Morgen verletzt worden sein, davon zwei schwer, hieß es von der Polizei. Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach den Familien der Opfer auf Twitter sein Beileid aus.

Laut Angaben der Website „Nice Matin“ befindet sich das Wohnhaus in einem Problemviertel von Marseille. Eigentümer sei ein Vermieter von Sozialwohnungen. Teilweise hatten Hausbesetzer das Gebäude in Beschlag genommen.