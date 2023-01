Unter den Trümmern des Gebäudes wird noch mindestens eine Person vermutet.

International 5

Nächtlicher Einsatz

Haus in Bochum nach Explosion eingestürzt

Unter den Trümmern des Gebäudes wird noch mindestens eine Person vermutet.

Bei einer Explosion in Bochum ist ein Mehrfamilienhaus eingestürzt. Die Lage sei dramatisch, sagte Einsatzleiter Simon Heußen in einem Video, dass die Feuerwehr der Stadt am frühen Morgen auf Twitter veröffentlichte.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Unter den Trümmern des Gebäudes werde noch mindestens eine Person vermutet. Suchhunde hätten an mehreren Stellen angeschlagen, die nun kontrolliert würden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Foto: DPA

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: DPA Foto: DPA Foto: DPA Foto: DPA Foto: DPA





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.