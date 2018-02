(dpa) - Beim Absturz eines Sportflugzeugs in der ostbelgischen Provinz Limburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Montagmittag in der Provinz-Hauptstadt Hasselt abgestürzt, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf die örtliche Polizei.



Beide Insassen des Flugzeugs seien gestorben. Zur Identität der Toten oder den Ursachen des Absturzes gab es zunächst keine Angaben.