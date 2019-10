Hasardspiel

Bald kommt es zum Showdown. Ein glücklicher Ausgang des Brexit-Dramas ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich.

Quasi in letzter Minute legte der britische Regierungschef einen Vorschlag für einen Brexit-Deal auf den Tisch. Was auf den ersten Blick wie ein konstruktiver Schritt anmutet, ist in Wahrheit Teil des perfiden Plans Boris Johnsons, der EU-27 die Schuld für das Scheitern der Verhandlungen in die Schuhe zu schieben.

Der Hasardeur aus 10 Downing Street ist sich voll und ganz bewusst, dass sein Plan kompliziert und technisch nicht ausgereift ist und die Ziele des Backstops – der Garantieklausel für eine offene Grenze in Irland – nicht erfüllt ...