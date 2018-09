"Ein Europa, das schützt“, lautet das Motto der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft. Unter dieser Unterschrift steht auch das zweitägige Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, das am Mittwoch und am Donnerstag in Salzburg stattfindet

Harmoniesuche in der Mozartstadt

Diego VELAZQUEZ Schöne Fotos wird es im idyllischen Salzburg durchaus geben. Doch werden diese die Spannungen, die die EU momentan prägen, nicht vertuschen können.

"Ein Europa, das schützt“, lautet das Motto der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, die bis Dezember andauert. Unter dieser Unterschrift steht auch das zweitägige Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, das am Mittwoch und am Donnerstag in Salzburg stattfindet. Seit einigen Jahren organisieren die Ratspräsidentschaften der EU, die jeweils sechs Monaten lang die Alltagsarbeit der EU leiten, derartige Gipfeltreffen, die sich auf die Anliegen des jeweiligen Präsidentschaftslandes konzentrieren. Und für Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sei dieses Anliegen, so beschrieb es Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn Mitte 2018 etwas zugespitzt, der „Außengrenzen-Fetischismus“.



Die offizielle Tagesordnung wird dieser Priorität gerecht. Am Donnerstag werden sich die Staats- und Regierungschefs „auf gemeinsame Anstrengungen konzentrieren“, schreibt der EU-Gipfelchef Donald Tusk in seinem Einladungsbrief, „um ein hohes Maß an Sicherheit in Europa zu gewährleisten“. Das Ziel sei es, „die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zu verbessern, die Grenzsicherheit zu stärken und die Widerstandsfähigkeit im Cyberspace sicherzustellen“.



Beim Abendessen am Mittwochabend soll der Gipfel mit einer „Diskussion über Migration“ beginnen, so Tusk. Bei diesem Thema gilt es – wie schon seit Beginn der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 – Kompromisslösungen auszuloten. Noch immer ist dieses Thema bei den EU-Staaten strittig – zwischen jenen, die eine EU-weite Verteilung verlangen und jenen, die sich dagegen wehren, Schutzbedürftige aufzunehmen. „Ich hoffe, dass wir in Salzburg die gegenseitige Abneigung beenden und zu einem konstruktiven Ansatz zurückkehren können“, schreibt Tusk. Doch die gegenwärtige politische Stimmung in vielen Mitgliedstaaten macht dies schwierig, wie Tusk zugibt. „Wenn einige die Krise lösen wollen, während andere sie nutzen wollen, bleibt sie unlösbar.“



Kontroverse Frontex-Reform



Problematisch dabei ist, dass sogar konsensfähige Themen wie etwa ein verstärkter Schutz der EU-Außengrenzen kontrovers sind, sobald es konkret wird. So stößt der Vorschlag der Europäischen Kommission, die EU-Grenzschutzagentur Frontex aufzustocken und handlungsfähiger zu machen, auf die Skepsis der EU-Regierungen. Kontrovers ist vor allem die Frage des Mandats der Agentur. Viele Mitgliedstaaten verwerfen die Idee, wonach die EU-Kommission in Extremfällen alleine entscheiden könnte, Frontex-Operationen in einem Mitgliedstaat einzusetzen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban sprach sich etwa bereits gegen diese Pläne aus, wonach Brüssel Ungarn vermeintlich „seines Rechts berauben wolle, die eigenen Grenzen zu schützen“. „Wir werden unser Recht, eine Grenze zu verteidigen, nicht aufgeben“, sagte er neulich während einer Rede im Parlament in Budapest. Ungarn „verstehe die Grenzverteidigung besser als jeder andere, besser als Brüssel oder eine internationale Organisation“. Tusk erwartet deswegen auch eine „breite politische Debatte“ und keine „sofortigen Durchbrüche“, wie Diplomaten meinen. Die lose Tagesordnung und der Verzicht auf eine Abschlusserklärung machen den Salzburg-Gipfel auch anfällig für Überraschungsthemen.



Ungelöste Orban-Frage



Vor dem eigentlichen Gipfeltreffen werden die von der EVP gestellten Regierungschefs mit anderen wichtigen EVP-Politikern tagen. Es ist kaum denkbar, dass das Dilemma der christdemokratischen Parteifamilie dort nicht angesprochen wird. Schwierig ist die Debatte vor allem, weil Orban zwar umstritten ist, doch sein harter Kurs gegenüber Migranten durchaus Nachahmer unter den Christdemokraten findet. Claude Wiseler (CSV) wird aus Zeitgründen nicht in Salzburg anwesend sein. Brisanter ist allerdings die Tatsache, dass Angela Merkel sich nicht für dieses Vortreffen angemeldet hat.



Daneben werden die stockenden Verhandlungen zum EU-Austritt des Vereinigten Königreichs zu einem immer dringenderen Problem. Die EU wollte die Verhandlungen über die Scheidung im Oktober unter Dach und Fach haben, doch das scheint immer unrealistischer. Um eine „Katastrophe“ – also den chaotischen Austritt des Vereinigten Königreichs im März 2019 – zu verhindern, müssten nun alle Seiten verantwortlich handeln, sagte Donald Tusk gestern. Dafür will er vorsichtshalber einen zusätzlichen Sondergipfel im November organisieren.