Der saarländische Ministerpräsident kritisiert die in Luxemburg geplanten Lockungen in der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen seien eine Belastung für die Großregion.

Hans: "Lockerungen in Luxemburg sind verantwortungslos"

Der saarländische Ministerpräsident kritisiert die in Luxemburg geplanten Lockungen in der Corona-Pandemie. Die Maßnahmen seien eine Belastung für die Großregion.

(dpa/jwi) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die in Luxemburg geplanten Lockungen in der Corona-Pandemie kritisiert. „Ich halte das, ehrlich gesagt, für verantwortungslos, bei solch hohen Virus-Inzidenzzahlen zu lockern“, sagte er am Mittwoch in einem Interview mit dem Saarländischen Rundfunk (SR). Die Entscheidung der luxemburgischen Regierung sei eine „Belastung für die Großregion“, so Hans weiter.

Premierminister Xavier Bettel (DP) hatte am Dienstag angekündigt, ab dem 11. Januar den Einzelhandel, Kultureinrichtungen und Sportstätten unter strengen Auflagen wieder öffnen zu wollen. „Das neue Modell ist ein Hybrid zwischen den französischen, belgischen und deutschen Corona-Maßnahmen. So ist unter anderem der Einzelhandel in Frankreich und Belgien teilweise ebenfalls geöffnet“, erklärte Bettel im Interview am Mittwoch auf Radio 100,7.

Dr. Gérard Schockmel: Fragen und Antworten zum Corona-Impfstoff Dr. Gérard Schockmel, Infektiologe in den Robert-Schuman-Kliniken, beantwortete am Dienstagabend Fragen aus der Bevölkerung zum Corona-Impfstoff.

Gleichzeitig sollen Restaurants und Kneipen bis Ende Januar geschlossen bleiben. Auch änderten sich die Kontaktbeschränkungen nicht. In den Schulen ist wieder Präsenzunterricht vorgesehen. Die Gesetze sollten diese Woche im Parlament verabschiedet werden, hieß es.

Hans: Regierung müsste Entscheidung überdenken

Angesichts der Zahlen ist Hans der Ansicht, dass in Luxemburg „die Regierung das überdenken“ müsse. Die Entscheidung sei „eine echte Belastung in der Großregion“.

Zudem warnte Hans vor einer möglichen Ausbreitung der jüngsten Virus-Mutation: „Zumal man auch weiß, dass es enge Verknüpfungen zwischen Luxemburg und Großbritannien gibt, wo die neue Mutation grassiert und zu heftigsten Ausgangssperren im Moment führt“, sagte er dem SR.

Neue Covid-Regeln: Maximale Normalität und maximaler Schutz Ab dem 10. Januar gilt die Ausgangssperre wieder ab 23 Uhr - Lockerungen und weitere Einschränkungen sollen laut Regierung einen ausgewogenen Mix ergeben.

Bettel hatte die Lockerung der Einschränkungen mit sinkenden Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen begründet. Diese seien von rund 550 pro Tag Anfang Dezember auf nun gut 160 zurückgegangen. Die Situation bleibe weiter aber „angespannt“, hatte er gesagt.

Die letzte veröffentliche Sieben-Tage-Inzidenz in Luxemburg für die Woche vom 21. Dezember bis zum 27. Dezember hatte bei 202 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern gelegen. In der letzten Oktoberwoche 2020 hatte der Wert bei 750 gelegen.