Der CDU-Politiker Tobias Hans ist neuer Ministerpräsident des Saarlandes. Er tritt damit die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an.

Hans beerbt Kramp-Karrenbauer

Der CDU-Politiker Tobias Hans ist neuer Ministerpräsident des Saarlandes. Er tritt damit die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer an.

(dpa) - Im Landtag des kleinen südwestdeutschen Bundeslandes stimmten am Donnerstag 40 von 51 Abgeordneten für den 40-Jährigen, der damit der aktuell jüngste Ministerpräsident in Deutschland ist. Die Neuwahl an der Spitze der großen Koalition aus CDU und SPD war notwendig geworden, weil Kramp-Karrenbauer (55) als CDU-Generalsekretärin von Saarbrücken nach Berlin wechselt.



Tobias Hans, Annegret Kramp-Karrenbauer und Finanzminister Stephan Toscani bei einer Tagung Anfang des Jahres. picture alliance / BeckerBredel

Hans erhielt damit eine Stimme weniger, als das schwarz-rote Bündnis Abgeordnete hat. Elf Abgeordnete stimmten mit Nein. Außer CDU und SPD sitzen auch noch Parlamentarier von Linke und AfD im Landtag. Hans war bisher Fraktionschef der CDU.



Kramp-Karrenbauer: Eine Kronprinzessin, die keine sein will

Das Saarland wird seit 2012 von einer großen Koalition regiert. Aus der Landtagswahl 2017 ging die CDU gestärkt und die SPD geschwächt hervor. Kramp-Karrenbauer war seit 2011 Ministerpräsidentin des kleinsten deutschen Flächenlandes. Die 55-Jährige hatte ihr Amt zum 1. März niedergelegt. Sie war am Montag auf einem CDU-Bundesparteitag in Berlin mit fast 99 Prozent der Stimmen in ihr neues Amt gewählt worden.