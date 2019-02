Erst waren US-Präsident Trump und Machthaber Kim optimistisch. Aber dann wurde der Gipfel vorzeitig abgebrochen. Eine in Aussicht gestellte gemeinsame Erklärung kam nicht zustande. Was ist passiert?

Hanoi: Trump und Kim trennen sich ohne Ergebnis

Der zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Joing Un ist gescheitert. Die Gespräche am Donnerstag in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi wurden ohne die geplante gemeinsame Erklärung vorzeitig abgebrochen. Trump und Kim hätten verschiedene Wege diskutiert, um die atomare Abrüstung und die von den USA in Aussicht gestellte wirtschaftliche Entwicklung Nordkoreas zu erreichen, teilte das Weiße Haus mit. „Zu diesem Zeitpunkt wurde noch keine Einigung erzielt.“



Mit dem überraschenden vorzeitigen Ende des zweiten Gipfels von Trump und Kim schwanden die Hoffnungen auf eine Friedenslösung und einen Einstieg in die atomare Abrüstung auf der koreanischen Halbinsel. Das Weiße Haus sprach trotz der Uneinigkeit von „sehr guten und konstruktiven Treffen“ in Hanoi. Die „jeweiligen Teams“ der USA und Nordkoreas wollten die Gespräche in Zukunft fortsetzen.

Trump bezeichnete den Gipfel trotz der ausgebliebenen Einigung als „produktiv“. Es habe „verschiedene Optionen“ gegeben. Man habe sich aber dazu entschieden, nichts zu unterzeichnen, weil Nordkoreas Machthaber nach Trumps Aussage alle Sanktionen aufgehoben haben wollte. „Wir konnten das nicht tun“, berichtete Trump bei der abschließenden Pressekonferenz.

Die nordkoreanische Seite war Trump zufolge bereit, atomar abzurüsten, aber nicht in einer Weise wie von den USA gefordert „Sie waren bereit, einen großen Teil zu denuklearisieren (atomar abzurüsten), aber nicht da, wo wir es wollten.“, sagte Trump. „Wir mussten davon Abstand nehmen.“

Nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo sei Kim aufgefordert worden, weiterreichende Zugeständnisse in den Bemühungen für eine atomare Abrüstung zu machen. „Wir haben ihn aufgefordert, mehr zu tun, aber er war nicht darauf vorbereitet.“

Abrupte Wende

Der Abschluss des Gipfels endete mit einer abrupten Wende, da das Weiße Haus ursprünglich noch die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Trump und Kim angekündigt hatte. Trumps Sprecherin Sarah Sanders teilte dann plötzlich mit, die Pressekonferenz Trumps zum Abschluss des Gipfels werde um zwei Stunden auf 14.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ) vorgezogen. Das geplante gemeinsame Arbeitsessen am Mittag fand nicht statt. Trump wollte noch am Donnerstag die Rückreise in die USA antreten.

"Manchmal muss man bereit sein, zu gehen", sagte Donald Trump zum Abschluss des Gipfels. Foto: AFP

Die Fahrzeugkolonnen verließen das Hotel „Metropole“, in dem der Gipfel stattfand. Kims Konvoi kehrte ins „Meliá“ Hotel zurück, in dem die nordkoreanische Delegation untergebracht ist. Trumps Pressekonferenz fand im Marriott-Hotel statt, in dem er wohnt. Am Morgen hatten sich Trump und Kim noch positiv über den Verlauf ihrer Gespräche geäußert.

Trumps Ziel ist die atomare Abrüstung Nordkoreas. Kim wollte Zugeständnisse der USA, vor allem eine Lockerung der Sanktionen. Trump kam dem Machthaber an anderer Stelle entgegen und drängte ihn nicht mehr zu einer schnellen Abrüstung seiner Atomwaffen. Es gebe „keine Eile“, solange Nordkorea auf Atomwaffen- und Raketentests verzichte.

Trump rückte damit weiter von seiner zumindest anfangs im Umgang mit Nordkorea wiederholt geforderten schnellen Beseitigung der Atomwaffen und Raketen ab. Die Führung in Pjöngjang sieht ihr Atomarsenal als eine Art Lebensversicherung gegen mögliche Angriffe oder Umsturzversuche.

Innenpolitischer Druck durch Cohen-Anhörung

Überschattet wurde der Auftritt Trumps in Hanoi von der Aussage seine früheren Anwalts Michael Cohen, der in Washington vor dem Kongress schwere Vorwürfe gegen ihn erhob.

Trump sagte, er habe einen Teil der „Fake-Anhörung“ in Hanoi im Fernsehen gesehen. Der US-Präsident verwies darauf, dass Cohen nach dessen Angaben keine Beweise für Geheimabsprachen seines Wahlkampflagers mit Vertretern Russland hat. Das sei der eine Punkt gewesen, über die Cohen nicht gelogen habe.

FBI-Sonderermittler Robert Mueller untersucht, ob es solche Geheimabsprachen gegeben hat. Trump wies das am Donnerstag erneut zurück und sprach von einer „Hexenjagd“. Cohen hatte am Mittwoch bei der öffentlichen Anhörung im Kongress schwere Vorwürfe gegen Trump erhoben und den Präsidenten einen „Betrüger“ genannt.