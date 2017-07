(dpa) - Bei einer Gasexplosion in China sind mindestens zwei Menschen getötet und 55 weitere verletzt worden. Wie chinesische Staatsmedien berichteten, geschah die Explosion am Freitagmorgen in einem Restaurant im Zentrum der ostchinesischen Metropole Hangzhou in der Nähe des bei Touristen beliebten Westsees.



Zwölf Menschen wurden demnach schwer verletzt. Ein Video zeigte, wie durch die Druckwelle Trümmer auf eine Straße geschleudert und Passanten, ein Bus sowie mehrere Autos getroffen wurden. Das Feuer im Restaurant wurde gelöscht und eine Untersuchung eingeleitet, wie es weiter hieß.