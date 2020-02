Hamburg zu fast zwei Dritteln rot-grün

Für die CDU wird die Bürgerschaftswahl zum Debakel, für die FDP zum Denkzettel – und die AfD fliegt aus dem Parlament. Eine Analyse von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme.

Von LW-Korrespondentin Cornelie Barthelme (Berlin)

Sie hatten es gehofft. Weil die Chance so groß schien. Und weil Erfolg sich immer besser anfühlt als sein Gegenteil. Aber als dann sekundengenau um sechs am Sonntagabend die Prognosen aufploppen, da ist bei den Grünen und bei der SPD nichts als Jubel und Begeisterung. Die Grünen verdoppeln ihr Ergebnis und schaffen noch ein bisschen was obendrauf, die SPD verliert zwar ein knappes Fünftel ihrer Wähler - aber sie bleibt klar stärkste Partei.

Zusammengenommen legt die amtierende rot-grüne Koalition wohl knapp fünf Prozent zu ...