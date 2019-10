Bei Schüssen in Halle/Saale sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Auch in Landsberg gab es eine Schießerei.

Halle: Zwei Menschen vor Synagoge erschossen

Ausnahmezustand in Halle: Unbekannte erschießen mitten in der Stadt zwei Menschen und flüchten. Das Motiv ist noch völlig unklar.

(dpa) - Bei Schüssen in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt sind nach ersten Erkenntnissen zwei Menschen getötet worden. Zunächst meldete die Polizei am Mittwoch, mehrere bewaffnete Täter seien mit einem Auto auf der Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen in #Halle getötet.



Es fielen mehrere Schüsse. Die mutmaßlichen Täter sind mit einem Fahrzeug flüchtig. Wir fahnden mit Hochdruck und bitten die Bevölkerung in ihren Wohnungen zu bleiben. #hal0910 — Polizei Halle (Saale) (@Polizei_HAL) October 9, 2019

Am frühen Nachmittag meldete die Polizei die Festnahme einer Person. Laut Spiegel Online sei einer der Verdächtigen im Taxi geflohen und dann von der Polizei auf der Autobahn gestoppt worden.

„Bleiben Sie trotzdem weiterhin wachsam“, twitterte die Polizei und rief die Bevölkerung auf, in ihren Wohnungen oder an ihrem Arbeitsplatz bleiben.

Nach den Schüssen von Halle/Saale haben Medien Bilder des angeblichen Täters veröffentlicht. Die in Halle erscheinende „Mitteldeutsche Zeitung“ zeigte am Mittwoch ein Foto, auf dem ein dunkel gekleideter Mann mit Helm und Stiefeln zu sehen ist, der ein Gewehr im Anschlag hat.

Der Mitteldeutsche Rundfunk zeigte ein Video, auf dem womöglich derselbe Mann aus einem Auto aussteigt und mehrfach seine Waffe abfeuert.

Auch in Landsberg, rund 15 Kilometer von Halle entfernt, gab es Schüsse, bestätigte eine Polizeisprecherin in Halle. Zu den näheren Umständen des Vorfalls in dem Ort wollte sie zunächst nichts sagen.

Die Hintergründe waren zunächst völlig unklar. Die Polizei warnte vor Spekulationen.

Polizisten sichern die Umgebung von Wiedersdorf/Landsberg. Neben den Schüssen in Halle hat es auch Schüsse im rund 15 Kilometer entfernten Landsberg (Saalekreis) gegeben. Foto: Jan Woitas/dpa

Augenzeugen in Halle berichteten von einem Täter, der einen Kampfanzug und eine Maschinenpistole getragen haben soll. Demnach soll es auch eine Explosion auf einem Friedhof gegeben haben.

Medienberichten zufolge soll sich der Vorfall in der Nähe einer Synagoge zugetragen haben. Die Gegend im Paulusviertel in Halle wurde großräumig abgesperrt.

Der Bahnhof von Halle wurde wegen polizeilicher Ermittlungen gesperrt. Das teilte das Unternehmen über Twitter mit. Es komme zu Verspätungen.

Auch ein Dönerladen wurde offenbar Ziel des Anschlags. Sebastian Willnow/dpa-Zentralbil

Auf ihrer Flucht hätten die Täter laut Medienberichten versucht, einen Sprengsatz in einen Dönerladen zu werfen. Ein Augenzeuge sagte, der Sprengsatz sei am Türrahmen abgeprallt.

Ein Augenzeuge zum Angriff auf die Synagoge in #Halle (Saale) pic.twitter.com/vwmhae9uRu — Sven Hartmann (@Hartman0049) October 9, 2019

Auch andernorts verstärkt die Polizei derzeit ihre Präsenz vor kirchlichen Einrichtungen. So hat die Leipziger Polizei ihre Kräfte vor der Synagoge der benachbarten Stadt verschärft. Einer dpa-Reporterin zufolge stehen etwa fünf Polizisten vor dem Gebäude in der Innenstadt, davon sind mit Maschinenpistolen bewaffnet.

Weitere Maßnahmen seien bislang noch nicht getroffen worden, so ein Sprecher. Man wolle das weitere Geschehen abwarten und dann entscheiden. Das für Mittwochabend vorgesehene Lichterfest anlässlich des 30. Jahrestages der friedlichen Revolution in Leipzig finde wie geplant statt.

Polizisten stehen mit automatischen Waffen vor der Synagoge in Dresden. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/d

Auch vor der Synagoge in Dresden wurde nach Angaben der Polizei der Polizeischutz erhöht.

Mehr Informationen in Kürze