Hakenkreuzfahnen und Massenflucht: Vor 80 Jahren wurde Paris besetzt

Deutsche Soldaten auf den Champs-Élysées, eine leere Hauptstadt: Der Juni 1940 war für Frankreich eine Zeitenwende. In Paris brachte Corona nun vorübergehend etwas vom damaligen Ambiente zurück.

(dpa) Die ersten deutschen Soldaten kamen morgens um halb sechs. Auf Motorrädern und Lastwagen erreichten sie die Porte de la Villette im Nordosten von Paris. Über die großen Verkehrsachsen rückten sie ins Zentrum vor. Drei Stunden später wurde im Herzen von Frankreichs Hauptstadt die erste Hakenkreuzfahne gehisst: auf dem Dach des Marineministeriums an der Place de la Concorde. Andere Gebäude wie das Außenministerium folgten. Um 10.00 Uhr war die Stadt komplett besetzt.

Einige Bewohner gingen am 14. Juni 1940 neugierig auf die Straße, anderen schlugen erbost die Fensterläden zu. Viele Parisiennes und Parisiens waren geflohen. Die Stadt wirkte menschenleer. „Paris wurde zur offenen Stadt erklärt“, notierte der Soldat Arnold Binder in sein Tagebuch. „Wir haben sie kampflos besetzt. Das Herz Frankreichs in unseren Händen!“

Der Einmarsch läutete die Besatzung durch Nazi-Deutschland ein, die bis zum 25. August 1944 dauern sollte. Die Stadt der Lichter erlebte ihre „dunklen Jahre“, wie diese Zeit häufig umschrieben wird. Frankreich galt als führende Militärmacht Europas - und wurde innerhalb kurzer Zeit von der Wehrmacht überrannt. Der „Blitzkrieg“ führte zur schlimmsten Niederlage in der französischen Geschichte. Zehntausende Soldaten kamen bei Kämpfen ums Leben. Etwa 1,8 Millionen Armeeangehörige gerieten in deutsche Kriegsgefangenschaft.

Die französische Regierung zog sich vor den deutschen Truppen über Tours in der Loire-Region nach Bordeaux zurück. Ein deutscher Offizier kam kurz nach dem Einmarsch in Paris zum Élyséepalast an der Rue Faubourg St. Honoré. Er erkundigte sich, ob Präsident Albert Lebrun da sei. „Er hat nicht auf Sie gewartet“, antwortete der Hausmeister lapidar. „Wo ist er?“, fragte der Offizier. „Er ist losgefahren, ohne eine Adresse zu hinterlassen.“

Die neuen Herren der Stadt besetzten viele Gebäude und Hotelpaläste. Das „Meurice“ an der schnurgeraden Rue de Rivoli, wo der Stadtkommandant von Groß-Paris residierte, gibt es immer noch. Ebenso das „Lutetia“ am linken Seine-Ufer, das zum Sitz der Abwehr und Gegenspionage wurde. Es tauchten Wegweiser in Deutsch auf, die kaum ein Einheimischer verstand: Heereskraftfahr-Park, Waffenwerkstatt, OKW-Reifenlager. Und es wurde die so sogenannte Berliner Zeit eingeführt. Sie war der französischen eine Stunde voraus.

Panik unter der Bevölkerung

Viele Pariser gerieten in den dramatischen Tagen des Frühjahrs 1940 in Panik. Frauen, Kinder, Männer flüchteten mit Fahrrädern, Autos, Schubkarren und ihren Habseligkeiten. Die Kapitale war zwar auf mögliche Bombardierungen vorbereitet. „Die Möglichkeit einer Invasion wurde jedoch nie erwogen“, erzählt Sylvie Zaidman, Direktorin des „Musée de la Libération de Paris“, des Museums der Befreiung von Paris.

Der Anfang des Zweiten Weltkriegs: Am 01.September 1939 reißen Soldaten der deutschen Wehrmacht einen rot-weißen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder und marschieren im Nachbarland ein. Archivfoto: dpa

Unter den geschätzt acht Millionen Menschen, die damals auf den Straßen des Landes unterwegs waren, seien allein zwei Millionen Hauptstadtbewohner gewesen. „Das ist enorm“, sagt Zaidman. Sie hat dem „Exodus“, wie sie diese beispiellose Massenflucht nennt, eine Ausstellung gewidmet.

Das war eine wirkliche nationale Demütigung. Es war ein Chaos. Sylvie Zaidman, Direktorin des „Musée de la Libération de Paris“

„Das ist kein nettes Thema, das ist eine schlechte Erfahrung“, so die Historikerin zur Deutschen Presse-Agentur. In Frankreich werde bis heute nicht viel darüber gesprochen. „Das war eine wirkliche nationale Demütigung. Es war ein Chaos. Und es haben sich andere Erinnerungen darübergelegt - die Erfahrung der Besatzung, der „Résistance“ oder der Befreiung.“

Adolf Hitler ließ es sich nicht nehmen, seine Beute in Augenschein zu nehmen. Innerhalb weniger Stunden besichtigte er die menschenleere Metropole an der Seine im Schnelldurchgang: Oper, Champs-Élysées, Triumphbogen, Trocadéro-Platz, das Grab Napoleons. Über das Datum der Visite gibt es bis heute Debatten: Der Bildhauer Arno Breker, der damals dabei war, datiert sie auf den 23. Juni. Andere Quellen nennen den 15., 16. oder 28. Juni.

Eine Video-Doku über den Frankreich-Feldzug und Hitlers Paris-Besuch 1940:

Corona verschafft Gefühl leerer Straßen wie 1940

Zaidman unterstreicht die enormen politischen Folgen der chaotischen Juni-Tage: „Massenflucht, das allgemeine Durcheinander und der deutsche Einmarsch führten dazu, dass Marschall Pétain an die Macht kam.“ Viele Menschen hätten das Gefühl gehabt, mit dem „Helden von Verdun“ wieder zu einem System der Ordnung zurückzukehren. Philippe Pétain (1856-1951) beendete den Krieg mit der Annahme der Waffenstillstandsbedingungen. Er stieg dann zum Chef des Vichy-Regimes auf, das mit den Nazis kollaborierte.

In diesem Frühjahr konnten sich Menschen vorübergehend in das damalige Ambiente zurückversetzen: Im Stadtteil Montmartre lag wegen der Corona-Krise wochenlang ein Filmset brach und war frei zugänglich. An Hausfassaden waren Propagandaplakate zu sehen. Passanten wunderten sich insbesondere über eine zweisprachige Bekanntmachung auf Deutsch und Französisch über eine nächtliche Ausgangssperre.

Während der Corona-Pandemie und der Ausgangsbeschränkungen wirkte die Hauptstadt wieder wie ausgestorben, auf den Champs-Élysées waren nur wenige Autos unterwegs. Viele Bewohner verließen die Stadt, um die schwierige Zeit auf dem Land zu verleben. „Die Bilder sind trügerisch“, warnt Museumschefin Zaidman. „Wir sind in einer anderen Zeit, mit einer anderen Problematik.“

Zufall oder nicht: Exakt 80 Jahre nach dem Einmarsch will sich Präsident Emmanuel Macron an diesem Sonntag in einer Fernsehansprache an die Franzosen wenden. Dabei dürften die Überwindung der Corona-Krise und der schwere Wirtschaftseinbruch im Vordergrund stehen. Vielleicht spricht Macron noch ein weiteres wichtiges Datum an: Am 18. Juni ist es 80 Jahre her, dass General Charles de Gaulle über Radio London seine Landsleute aufrief, an der Seite der Alliierten weiterzukämpfen.

